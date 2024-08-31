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嘉義市古蹟日活動報名開跑　舊監獄野餐新體驗

▲▼ 嘉義舊監獄、放風野餐趣！2024嘉義市古蹟日活動報名開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義舊監獄、放風野餐趣！2024嘉義市古蹟日活動報名開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應每年9月第3個周末為「全國古蹟日」，今年嘉義市古蹟日串聯十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」，將於9月21日、22日，推出「在嘉森活的N種方式」系列活動。這次首度在國定古蹟嘉義舊監獄婦育館草皮區，舉辦1場秋日放風野餐、3場精彩藝文表演，帶領民眾在古蹟裡看見嘉義市。另有2日經典電影放映、職人秋分市集、白蟻防治講座、刨花香包DIY，以及4大主題小旅行與手作體驗，內容豐富多元。29日起開放線上報名，名額有限、額滿為止。

▲▼ 嘉義舊監獄、放風野餐趣！2024嘉義市古蹟日活動報名開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長指出，嘉義舊監獄為嘉義市第一個國定古蹟，也是全台唯一完整保存的日治時期刑務所建築，更是世界上唯二的賓夕凡尼亞式監獄，意義非凡。近年來市府團隊與中央攜手合作，共同活化嘉義舊監獄及周邊宿舍群，包含多次舉辦「讓舊監自由」活動，2021年台灣設計展化身《舊監青年旅店》之展區，以及舊監宿舍群採「以修代租」方式，開放民間提案修繕和進駐使用等。未來會連結林業廊道、總圖書館形成「文藝森粼」，是市府十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」重要節點，將成為人文城市觀光新亮點。

▲▼ 嘉義舊監獄、放風野餐趣！2024嘉義市古蹟日活動報名開跑 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局盧怡君局長提到，今年古蹟日首次在嘉義舊監獄，以「秋日放風」為野餐主題，搭配地方特色美食組成的野餐盒，在婦育館草皮區享受傳統表演藝術「鳳聲閣」南管、「長義閣掌中劇團」布袋戲，以及備受親子喜愛的打擊演奏「Han Beat吳承翰」等精彩演出，一次滿足全家大小，讓文化資產更加融入日常生活。

另2023年獲選為金馬影展開幕片的《車頂上的玄天上帝》，也將連續2晚以「露天電影院」形式重登大螢幕，該片主要拍攝場景多在嘉義市取景，如市立美術館、嘉義公園、東市場、嘉義城隍廟、嘉義製材所等多處文資場域，歡迎民眾用一場電影感受城市迷人面貌。

文化局表示，「職人秋分市集」邀集職人孵育室及其友好品牌，結合「移動農地」進駐嘉義舊監獄暨宿舍群，共創「嘉義好物的品牌大家庭」。市集精選質感選物、餐點小食、咖啡茶飲、手作雜貨、金工陶藝、布作編織、綠植花藝、木作竹藝、身心療癒、傳統技藝等數十組優質品牌齊聚同樂，以及多部可愛餐車進場喔！

此外，全市規劃4大主題小旅行與手作體驗，包含「林業鐵道歷史」、「廟宇信仰及市場文化」、「舊監獄暨宿舍群」，以及「文創園區及市立美術館」等，由在地專業講師導覽領路，實地走訪重要地景，延伸五感體驗並提供手作活動，兼具文化知性和趣味性。

嘉義市政府重視文化資產保存與活化，2024嘉義市古蹟日「在嘉森活的N種方式」──打開木都生活的無限想像，規劃一系列教育活動，帶領市民朋友運用多重感官探索、認識古蹟，找到與文化資產共生共好，舒適且獨特的N種樣貌，創造專屬於每個人的嘉義市生活風格。不僅結合再造歷史現場計畫，同時呼應文化部古蹟日活動主題「路徑、網絡與連結(Routes, Networks and Connections)」，也響應聯合國所提2030年全球永續發展目標(Sustainable Development Goals，簡稱SDGs)，體現城鄉永續發展與深化文化歷史內涵，更從中展現嘉義市文資在地特色與推動保存成果。

詳細活動及報名資訊，請參考文化局「2024嘉義市古蹟日活動」網址：https://reurl.cc/KlM5Gm

 
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