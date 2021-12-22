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2021台灣設計展12／24熱情登場　全城邀您一起回嘉看展！

2021台灣設計展（圖／嘉義市政府提供）

圖、文／嘉義市政府提供

每年設計界的盛事「台灣設計展」已邁入第19年，今年首度移師嘉義市舉辦，同時將首次結合百年歷史的阿里山森林鐵路做為交通接駁。本屆以「家意・以城為家 City as Home」為主題策劃展覽，將設計導入城市治理，從1座城市、3種家的概念，延伸出13處家的所在與18種家的表現，並以嘉義文創園區、嘉義製材所及嘉義舊監獄為3大主展區，全城皆展館的陣容，誠摯邀請全國民眾來嘉看展。

本次展覽「家意・以城為家 City as Home」呈現「家/嘉的尺度」、「家/嘉的精神」、「家/嘉的記憶」3種家的概念，重塑一座具歸屬感的桃城，復興南來北往的驛站精神，深掘、創造與再現家的意義。展館以嘉義文創園區、製材所及嘉義舊監獄為3大展區，並串連嘉義願景館、嘉義火車站、嘉義美術館、嘉義公園、嘉義博物館，甚至還有嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、文化公園、文化路夜市與舊桃城區等地，都是嘉義市區重點景觀。

嘉義文創園區座落於嘉義火車站旁，前身為台灣最早生產高粱酒的嘉義酒廠。園區內的建築群，新舊混合而齊列於基地兩側，形成有如城市大街的園區景觀和空間特色。其中各具不同外觀與構造特色的7棟日治時期建築物與原高達53公尺的鍋爐煙囪，是為園區醒目的特色景觀。本次設計展使用的展館為A、B、C與V棟，展現嘉義生活態度與改變中的城市生活，並呈現嘉義帶給人們的歸屬感與包容感。周邊活動包含講座、藝術節表演、市集等，有興趣的民眾不妨參與互動。

2021台灣設計展（圖／嘉義市政府提供）

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2021台灣設計展（圖／嘉義市政府提供）

▲「生活的家」剛剛好的城市、「改變的家」中間試驗場。

嘉義製材所為日治時期佔地範圍最廣闊的木材產業園區，負責貯存阿里山上砍伐下山的木頭，並進行木頭加工成為「木材」的作業。雖製材所已不再運作，園區內仍保存許多歷史建築及遺構，是嘉義市關於「木都」的文化記憶。本次設計展使用的場域為動力室、辦公室、北側草地與手編工廠，民眾將可窺探嘉義市這座城市與阿里山的對話，展覽中也將設計導入阿里山林鐵列車與竹構所製的家屋休息站，探索人與木之間依賴共生的永續與工藝精神。周邊活動包括於嘉義市立博物館舉辦的木作燈飾手作坊與專題講座，還有以自然生態景觀為主軸的森之市集，是民眾認識木都嘉義的最佳途徑。

2021台灣設計展（圖／嘉義市政府提供）

▲「職人的家」ONE WOOD。

嘉義舊監獄於日治時期興建，其幅員廣大，前後建造共計有28座建築構造體，建築群保存狀況完整，見證臺灣近代長時間的獄政發展與改革歷史，經修復完成之後，成立全台唯一的「獄政博物館」供民眾參觀。本次設計展以款待的家為主題，將歷史空間再利用，打造全台唯一的舊監青年旅店，透過旅店情境式的引導，突破監獄冰冷的形象，呈現世代延續的嘉義性格城市DNA。周邊活動包含在舊監宿舍群辦理好朋友市集與森之市集，民眾可探尋關於嘉義舊監獄及宿舍群的文化記憶。

2021台灣設計展（圖／嘉義市政府提供）

▲「款待的家」舊監青年旅店。

今年的台灣設計展透過嘉義的主體，展現城市、山、水文、鐵道、植物、款待、接納、生活、祭典、職人、飲食、旅行、戲劇等家的表現，以多元的記憶元素交織出嘉義印象，希望讓每個到來的人，都能從內而外地滿足，成為回家（回嘉）的客人。

2021台灣設計展展期自2021年12月24日至2022年1月2日，全程免費參觀。為期10天的展覽不僅只是設計界盛事，更是展現地方設計產業與城市發展能量的聚寶盆。從一座城市，三種家的概念，策劃展出13個展館，創造18種家的意義。此外還有23場講座及市集、66場表演，將陸續於展覽期間推出，歡迎大家一同來嘉看展！

2021台灣設計展（圖／嘉義市政府提供）

▲2021台灣設計展展覽地圖。（圖／台灣設計研究院提供）

2021台灣設計展：家意・以城為家 City as Home
日期｜2021/12/24（五）至 2022/01/02（日）
時間｜10:00—18:00（周五、周六延長至20:00）
地點｜嘉義市13個展館，免費入場，
更多展覽訊息請見2021台灣設計展官方網站及FB粉絲專頁
 

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