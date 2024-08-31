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全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」　網曝經驗：我也有

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO發現自己的下體有白白的東西。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「白白的東西」是什麼？近日有網友發文表示，她和男友發生關係時，雖有全程戴套，但事後她卻發現自己下面「白白的」，讓她很擔心會不會是對方的精液？貼文曝光後，不少過來人都分享，「正常分泌物」、「小姐，那是你自己的東西」。

女網友在Dcard上，以「全程戴套做愛完摸下面有白白的」為標題發文，提到她與男友「親密」後，發現自己下體有白白的東西，讓她感到困惑。她表示，兩人全程使用了保險套，並且有看到精液在保險套內，所以心想套子應該是沒破。

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原PO透露，這個白白的東西是可以「拉絲」的，不知道有沒有其他女孩子有過類似的經驗？這個白色的東西到底是分泌物，還是精液外流？

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，女網友紛紛回應，「分泌物吧～我月經來前內褲上也會有，聽說透明的那個摩擦之後就會變白色」、「應該是分泌物喔，因為男伴說我也會有」、「你分泌的體液，經過保險套摩擦，就會是那個白白糊糊的東西」、「你的東西，很正常」、「可以牽絲牽很長的話，不太會是精液啦」。

還有網友建議，如果真擔心是精液，最好的方式就是直接檢查保險套是否有破洞，「做完保險套灌水就知道有沒有破掉」、「檢查保險套比較準」、「保險套裝水沒漏就沒事」。

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