給木可1500萬要退回1360萬、4300萬商辦　柯文哲給小草的交代一次看

圖文／今周刊

民眾黨主席柯文哲政治獻金案持續延燒，週四（8/29）下午柯文哲親上火線召開記者會說明，柯文哲繼續緊咬時任競總財務長李文宗和會計師端木正。

「這次事件重創本人和民眾黨聲譽形象，讓支持者失望，我要表達抱歉，政治獻金部分，錢都在，只是會計師登錄錯誤，還有我們沒有複查的結果。」「來請款的，只要財務長簽核，就放行，沒有審查稽核機制。」

對於外界質疑他拿4300萬選舉補助款買商辦，柯文哲日前說是要做個人辦公室使用，記者會則改口，是要作為「民眾黨國會辦公室使用」。

柯文哲說，要向黨請假3個月，自動申請調查。個人也要好好反省，到底可不可以帶領民眾黨，到底還能不能給支持者願景，繼續前進的力量，接下來3個月會靜待黨內的調查，好好思考怎麼替台灣繼續服務。

柯文哲與時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡週四召開記者會，黃國昌、吳春城、林國成等黨籍立委也都現身力挺，黃國昌更是一路都站在柯文哲旁，被問到是否將代理柯文哲黨主席職務，黃國昌都未回應。

雖然記者會是聚焦政治獻金相關案件進行說明，不過連日來柯文哲又被踢爆用4300萬現金買商辦，以及柯文哲親信、競總財務長李文宗妹妹李文娟成立的「木可」公司，曾匯450多萬授權費到柯文哲私人戶頭，名義為銷項使用權，都引發質疑。

柯文哲說，民眾黨跟台灣很多中小企業一樣，要一人身兼數職，競總財務長李文宗妹妹，是木可董事長，同時也兼任競總出納和會計，原本想要節省人力，結果沒有變成監督，「我們賠掉財政紀律，也失去柯文哲和民眾黨的信任。」

▲ 柯文哲認為相關的風波是因為民眾黨跟台灣很多中小企業一樣，要一人身兼數職導致。圖／攝影組攝

4300萬買商辦 柯文哲改口「作為民眾黨國會辦公室使用」

針對被爆料4300萬買商辦，柯文哲日前說是學其他政黨候選人作為個人辦公室使用，今則改口說，民眾黨需要在立法院附近有國會辦公室，可以穩定經營黨務，目前包括智庫、協會、基金會都還在中央黨部裡面，本來就應該要分開，所以當時才用選舉補助款買辦公室，作為民眾黨國會辦公室使用，但沒想到引起誤解，這是我個人思慮不周的壞習慣，這是我要面對的責任。

柯文哲說，因為這種種錯誤，他要向黨請假三個月，自動申請調查。個人也要好好反省，到底可不可以帶領民眾黨，到底還能不能給支持者願景，繼續前進的力量。

柯文哲也向所有支持者「小草」說聲抱歉，他很努力，日夜工作，不想讓大家失望，但是過程中自己亂了腳步，「你們省吃儉用捐出來的每一塊錢、每個支持行動，我都很珍惜，從來沒有貪圖個人享受，沒想到因為我的疏忽草率，辜負大家對我信任。」

柯文哲說，所有的憤怒不滿責難他都概括承受，接下來3個月會靜待黨內的調查，好好思考怎麼替台灣繼續服務。民眾黨不會是一人政黨，台灣好不容易才點燃改革火苗，不能因為他或少數幾個人錯誤就消滅。

▲ 29日的記者會中，仍有一些民眾黨支持者「小草」前來支持柯文哲。圖／攝影組攝

個人買商辦到底要做啥？柯文哲總共提了這些用途

媒體詢問，柯之前說商辦要作為個人辦公室，為何記者會改口作為國會辦公室？對此柯文哲說，他是看到民眾黨有需要就去買了，其他政黨還會轉到基金會、協會「轉一手」，從他這邊買還比較麻煩，因為他若選舉就要財產申報。

柯文哲解釋，財務長李文宗在選完後就依照黨的規定「自動自發」將選舉補助款寄到他帳戶去，「我也不可能吞掉，現階段我就是黨主席，那個國會辦公室也是我會去用，不管是我的辦公室，一定是給台灣民眾黨當現階段國會辦公室使用，這兩個沒衝突，故事就是這樣。」

「我們的智庫、協會、基金會都要找個地方放，本來決定要給民眾黨使用，但法律程序怎麼走，我們找律師正在辦理。」目前商辦的租金也會給黨。

被爆木可匯450萬到個人帳戶 柯：看周榆修要捐給誰

被問到選舉補助款剩下3千萬要怎麼用，柯文哲說，要專款專用，國會辦公室或他的辦公室需要運作費用，錢要如何讓中央黨部統籌運用，要信託還是怎麼弄，要找律師來做規劃。

至於木可被爆料匯款450萬肖像授權費用到柯文哲私人帳戶，民眾黨說將會作為黨務和捐公益，柯對此則表示，他平常沒在保管印章存摺，要不是這事件，不知道有人寄錢給他，要捐給誰，都問周榆修，因為他當過台北市社會局長，他說要捐給誰就捐給誰。

▲ 民眾黨秘書長周榆修（左一）負責說明有關黨章的規定，至於450萬金流到底捐給誰？柯文哲說，周榆修叫他捐錢給誰他就捐給誰。圖／攝影組攝

誰決定給木可1500萬？柯文哲：財務長自己決行

至於為何跟木可簽約？柯文哲說，2022年底時，很多做紀念品公司來找，要出柯文哲紀念品賣，所以全部授權給木可統一處理，這是木可成立理由。

柯文哲表示，選舉時有進行三波募款換小物，募款到1.5億，但是小物總成本是約1400萬，雙方認知落差，1400萬的東西收管理費收10%也是合理，但是你把1.5億募款當成分母，這是有爭議的地方。「整本帳簿，除了李文宗和財務部以外，其他人都沒看過，就相信他處理。」

被問到是誰決定給木可1500萬授權費，柯文哲說，錢的支出，是財務長自己決定就出去了，「1500萬除了李文宗之外沒其他人知道。」

至於木可董事長李文娟同時兼任競總出納和會計，是否代表木可寄生柯文哲競總？柯文哲則說，忙的時候，木可去支援財務部工作，一人身兼數職，「這是我們錯誤，一人政黨公私不分。」

陳智菡指出表示，政治獻金分為純捐款、抖內換小物兩部分，前者為支持者使用現金、信用卡及匯款等方式，後者則是透過第三方支付平台抖內，換取相關小物，製作小物的成本1399萬元，依照合約應該提供木可公司139.9萬元，但是木可認定是包含募款金額和成本的所有金額1.5億元，因此總共向競選總部收取10%共1500萬。

陳智菡說，民眾黨要求木可公司返還溢收款項1360萬元，而除了所謂的授權金之外，其他相關的交易往來紀錄及憑證，競選總部也要求木可必須盡快出示，後續將委由雙方律師代為處理爭議。

▲ 陳智菡說，民眾黨要求木可公司返還溢收款項1360萬元。圖／攝影組攝

內部檢討要點 全歸咎財務部門、會計師

記者會由黃珊珊首先報告查帳結果，黃珊珊指出，其中有7筆會計師虛報不實的19,164,311元，沒有發票資料，就是會計師自行調節的金額。此外，另有憑證、發票的實際支出但漏報、短報部分，有19,375,409元，也就是近2千萬沒報到監察院系統，這些都會跟監察院補正，撤銷虛報金額。這兩筆金額相近，沒有錢不見或被挪用。

而在第一階段內部機制檢討要點部分，可看出將大部分的過失歸咎於財務部門和會計師，黃珊珊指出，檢討要點包括「財務部門」獨立作業、負責募款小物，卻全無監控和複查機制；各部門請款直接由「財務部核銷」，缺乏審查機制；

「財務部」將政治獻金收支憑證委外，未全複查；「會計師」在申報屆期前，將存款餘額和支出憑證短差自行調節；有1900萬憑證未上傳，「財務部」未複查釀錯。

▲ 黃珊珊在29日的記者會中報告查帳結果。圖／攝影組攝

黃國昌是否代理黨主席 民眾黨秘書長這樣回

被問到黃國昌是否將代理黨主席等相關問題，民眾黨秘書長周榆修說，依照黨章規定，只有因故無法職權時，才有互推代理問題，至於請假算不算「因故無法行使職權」，有權解釋黨章的是中評會，所以將邀請中評會、中央委員會來盡快會商下一步。因此也沒有「柯文哲指定」誰當黨主席這回事。

▲ 黃國昌未回應是否代理黨主席的問題。圖／攝影組攝

▲ 黃國昌今天也和黨籍立委一起出席記者會，向支持者鞠躬致歉。圖／攝影組攝

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