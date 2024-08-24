手機大廠榮耀獲中國移動投資　金額對外保密

▲榮耀CEO趙明。（圖／CFP）

文／中央社

尋求上市的中國智慧型手機品牌榮耀（HONOR）獲得電信商中國移動投資，榮耀聲明稱，榮耀有豐富產品群組，中國移動在通路、用戶上有顯著優勢。關於具體投資金額，雙方未對外揭露。

據澎湃新聞、第一財經等媒體24日報導，榮耀獲得中國移動投資。

榮耀聲明指出，中國移動投資榮耀，這是在個人及家庭終端市場創新上具有良好協同效應的財務投資；榮耀有豐富的產品群組，中國移動在通路、用戶上具備顯著優勢。

榮耀表示，始終堅持公開透明的發展原則，也會持續多元化股權結構。關於具體投資金額，榮耀、中國移動均未對外揭露。

根據IDC（國際數據資訊）統計，中國智慧型手機今年第2季出貨量約7158萬支，年增率8.9%；榮耀市場占比14.5%，位居第4。

2020年11月榮耀從華為獨立出來後，外界持續關注榮耀上市訊息。今年8月初，榮耀對外回應，計畫今年第2季啟動相應的股份制改革，之後適時啟動首次公開發行（IPO）流程。

媒體評論，引入中國移動投資，對於力爭上市的榮耀來說，可說是「最強外援」。

榮耀從華為體系獨立後，在中國智慧型手機市場占據前排位置。榮耀執行長趙明在2023年底於品牌3週年慶上表示，榮耀正在開拓以「歐洲第二本土市場」為代表的全球市場，「中國榮耀不夠，我們要打造世界榮耀」。