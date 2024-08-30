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大陸 大陸焦點 特派現場

58歲男睡夢中把「蟑螂」吸入氣管　他崩潰：3天嘴裡有臭味

▲▼男子睡夢中把蟑螂吸進氣管。（圖／翻攝自南海網）

▲患者向林玲醫師闡述病況。（圖／翻攝自南海網）

記者廖翊慈／綜合報導

海南海口一名58歲的男子日前在睡夢中，不小心將不明物體吸入氣管中，之後的3天裡不斷咳嗽還咳出黃痰。男子至醫院求診直呼，「醫生，我感覺嘴裡有蟑螂的異味，渾身難受。」醫師從支氣管鏡下，竟真的取出一隻蟑螂。

據《極目新聞》報導，該男子表示，就診前3天的一個晚上（凌晨四點左右），睡夢中的他，感覺有蟲子爬進了鼻孔，受刺激後出現嗆咳，但不是特別劇烈，他當時沒在意，隨後反覆出現咳嗽、咳黃痰，口腔裡有一種蟑螂的異味和臭味，還很明顯，才到醫院看病。

▲▼男子睡夢中把蟑螂吸進氣管。（圖／翻攝自南海網）

▲▼醫師經檢查，發現男子氣管內卡著一隻蟑螂。（圖／翻攝自南海網）

▲▼男子睡夢中把蟑螂吸進氣管。（圖／翻攝自南海網）

海南醫院呼吸與危重症醫師林玲表示，「這樣的支氣管異物很少見，患者之前到耳鼻喉科就診，沒有發現上呼吸道有異物，那表示異物可能在下呼吸道，嗆到氣管裡面去了。」

林玲表示，馬上為患者做胸部CT檢查，發現患者右下葉外後基底段有一塊陰影，結合病史，考慮是有異物，「當時病人說很難受，就第一時間給他做了氣管鏡的術前檢查，評估有沒有這些禁忌症。」

▲▼男子睡夢中把蟑螂吸進氣管。（圖／翻攝自南海網）

▲取出的蟑螂。（圖／翻攝自南海網）

林玲表示，「隔天在術中，非常清晰地看到有東西在支氣管裡，有翅膀的，異物被很多痰包裹著，吸了周圍的痰後，暴露出了異物，就是一隻蟑螂，同時也對蟑螂周圍的分泌物等，進行反覆沖洗，直至完全清洗出來，術後患者感覺很輕鬆，整個人的感覺很好，咳嗽、黃痰減少了，異味感還有一點點。」

林玲醫師提醒，為避免再出現類似情況，要注意保持家庭和周圍環境衛生，及時滅蟑螂，對於其咳嗽反射弱的情況，建議到耳鼻喉科或神經內科就診，進行相應治療。

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