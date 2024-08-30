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少子化影響！澎湖合橫國小僅1新生人學　2國小新生數掛零

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

今（30）日是各國中、國小開學日，各學校門口出現學生以及家長接送的人潮及車流，不過受到少子化的影響，澎湖今年新生528人，少於去年607人，其中沙港和大池國小兩校新生數掛零，花嶼和合橫海洋實驗小學只有1人，以棒球隊實力聞名的講美國小，新生也才2人。

▲▼ 澎湖海洋實驗小學合橫國小 今年僅1名新生入學 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖海洋實驗小學合橫國小受到少子化影響，今年僅1名新生入學。（圖／記者陳洋翻攝）

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合橫海洋實驗小學校長葉萬全指出，今年學生總共44位，一年級只有新生1位。少子化的現象在偏鄉蠻嚴重的，對於新生只有1人，會利用藝文課、體育課、生活課，會採用低年級混合的方式做學習互動，讓新生不會覺得孤單，也會有社團活動，之後也會積極對外招生，如果家長有興趣的話，歡迎來學校參觀。

▲▼ 澎湖海洋實驗小學合橫國小 今年僅1名新生入學 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲校長指出少子化的現象在偏鄉蠻嚴重的。（圖／記者陳洋翻攝）

偏鄉小學少子化面臨裁校的問題，一直以來都存在這樣的問題，但校方也很積極讓學區擴大，不過也不只是澎湖，許多台灣偏鄉小學也面臨這樣的問題，可能要等待上級教育單位，會不會投入更多的教育資源給偏鄉，留住在地的學生。

▲▼ 澎湖海洋實驗小學合橫國小 今年僅1名新生入學 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲老師說校方會讓低年級合併上課。（圖／記者陳洋翻攝）

呂姓教師表示，因為新生只有1人沒有同學可以互相協助，所以校方會讓低年級合併上課，藝能課會安排和二年級的學生一起上，不會讓他整天都自己一個人。新生則說，1個人不會害怕，也很喜歡上課的老師，讀幼稚園時還有同學，現在沒有，不過他不害怕。

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