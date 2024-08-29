驚悚行車糾紛！男持安全帽嗆聲遭「來回輾2次」　駕駛稱誤踩油門

記者賴文萱／高雄報導

驚悚！高雄路竹區省道旁一輛紅色汽車與機車發生行車糾紛，當時機車後座的男子隨即上前，先是對著汽車駕駛叫罵，隨後持安全帽衝去猛敲，紅車疑要閃避攻擊，倒車後卻又突然暴衝，當場將男子撞倒在地前後「來回輾2次」，畫面相當嚇人。

▲高雄男下車嗆聲反遭轎車「來回輾2次」，驚悚畫面曝。（圖／翻攝黑色豪門企業）

這起行車糾紛發生在今（29）日上午9時20分，62歲邱姓男子駕駛自小客行經路竹區中山路段時，與27歲機車騎士蘇姓騎士發生行車糾紛，坐在後座的27歲蘇女丈夫張男隨即下車後，走向邱男車輛開始叫罵。

▲▼轎車與機車發生行車糾紛，機車乘客下車嗆聲反遭「來回輾2次」。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的影像可見，張男下車後不斷逼近轎車，隨後更持安全帽上前朝著車輛猛敲，而邱男疑要閃避攻擊倒車，未料又突然暴衝，當場將男子撞倒在地，車輛前後「來回輾2次」，畫面相當驚悚。

警方獲報後立即趕往現場處置並協助就醫，張男被送往台南市立醫院診療，所幸經初步診斷傷勢為肢體擦傷，診療後已無大礙，立即出院。

▲轎車駕駛邱男依涉嫌傷害罪送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

轎車駕駛邱男稱，當時張男以安全帽敲打車輛前擋風玻璃，因害怕想要開車離開，卻不小心誤踩油門才會往前衝。全案偵訊後，張男依涉嫌毀損罪嫌、邱男依涉嫌傷害罪，移請台灣橋頭地檢署偵辦。