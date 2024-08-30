民眾黨緊急召開中央委員會　黃國昌：不解檢調為何搜索黨部

▲黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）



記者崔至雲／台北報導

檢廉人員今（30日）早兵分多路，前往民眾黨主席柯文哲住處，以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室與民眾黨中央黨部等地搜索，為此民眾黨也緊急於下午召集臨時中央委員開會，預計討論民眾黨後續因應之道。民眾黨立委黃國昌指出，檢調為什麼跑來搜索中央黨部，他們非常不解，等一下會上去跟黨部同仁了解，搜索事由是什麼，範圍是什麼？中央黨部沒有柯文哲辦公室，今天跑來搜索黨部的理由跟必要性在哪，這是要非常嚴肅看待。

黃國昌等人稍早現身黨部，媒體問到，是否要討論代理黨主席事宜？黃國昌表示，臨時中央委員會召開後會另外開記者會說明，現在會議還沒開始，等到會議結束後再跟大家說明。

媒體問，是否贊成推選？黃國昌表示，目前狀態下，如何因應現在的狀態，為什麼跑來搜索中央黨部，他們非常不解，等一下會上去跟黨部同仁了解，搜索事由是什麼，範圍是什麼？中央黨部沒有柯文哲辦公室，今天跑來搜索黨部的理由跟必要性在哪，這是要非常嚴肅看待。

至於是否覺得是政治追殺？黃國昌說，等到中央委員會召開完以後，召開記者會清楚說明，中央委員會討論前，任何發言都不適當。黃強調，柯文哲的清白，到目前為止民眾黨全黨上下都有信心，但還是要很嚴肅地指出，台灣作為民主法治社會，執政黨居然會搜索主要在野黨的中央黨部，這是非常嚴肅看待的事情，其他細節等臨時中央委員會召開後會召開記者會說明。

另，媒體問到，是否做好準備接代理黨主席？黃國昌說，「目前為止沒有這個層次的說明，請容我說明，在中央委員會召開之前，不太適合針對任何要討論的消息，做出任何發言」。

黨團副總召吳春城也說，今天會議應該是面對這兩天問題找中央委員一起研議和危機處理，還有今天柯文哲被搜索。是否認為代理黨主席有迫切性？吳春城直言，「柯文哲昨天已經有正式要請假，黨不能一天沒有主席，這個應該是必要的」。

