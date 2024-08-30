送美食金、抽住宿券！Global Mall新左營車站「美味食堂」8／30改裝登場

▲Global Mall新左營車站「美味食堂」改裝登場祭三大好康，美食金免費兌、抽星級住宿券、樂天女孩見面會。

圖、文／環球購物中心提供

Global Mall新左營車站今年以來業績成長近5%、餐飲業績更大幅增長近10%，為10月周年慶暖身及高雄多場演唱會陸續登場帶來的人潮，3樓近期進行大幅度改裝，以暖色木質元素及植栽綠意打造嶄新「美味食堂」，美食街形式結合休憩座位區全面升級，並引進三大餐飲新櫃，包括兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳、熊讚家拉麵，將於8月30日全新開幕，多元異國料理搭配明亮用餐空間，提供旅客、商務客享受舒適用餐與休憩環境。

歡慶改裝登場，Global Mall新左營車站8月30日起祭出三大好康，包括新櫃美食金免費兌、抽福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券、樂天女孩見面會等活動，會員憑活動DM、EDM、雙鐵票根任一方式，即可免費兌換限量50元新櫃美食金，限定新櫃消費即可參加福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券抽獎，同時也邀請樂天女孩Yuri、孟潔及應援團長Aby擔任一日店長舉辦見面會。同時8月30日登場的三大餐飲新櫃-兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳、熊讚家拉麵也分別推出開幕優惠，包括享全單7折、第二件半價、滿額贈小菜等，旅客搭車前大享飽足美食也能大享好康。

美食街全新改裝打造明亮、質感空間 用餐遊逛體驗全面升級

▲▼Global Mall新左營車站「美味食堂」以暖色木質元素及植栽綠意，打造全新明亮質感空間。

位處高鐵、台鐵及捷運南區門戶樞紐位置的Global Mall新左營車站，為打造更舒適的遊逛用餐空間，提供大眾消費體驗提升，近年持續改裝，引進更多元餐飲、體驗新櫃，今年8月更大幅改裝3樓商場約290坪之用餐休憩空間，以美食街結合休憩空間型式打造嶄新「美味食堂」，8月30日全新盛大開幕，整體空間大量運用溫暖黃色搭配活力綠色，座席區採用木質餐桌椅、地板及植栽綠意點綴，2人座或高腳桌適合商務客用餐或工作，4人、6人桌符合旅客、親子家庭聚餐需求，客席區座位約136席，側邊對外窗迎來陽光灑入，營造全新明亮、質感的用餐休憩空間，與3樓既有的休閒服飾 Outlet、生活雜貨及親子體驗娛樂品牌，包括攀岩館、密室逃脫、書店等串連，成為提供旅客短暫放鬆享美食、商務客工作或在地親子歡樂聚餐遊逛的好去處。

歡慶改裝開幕新櫃美食金免費兌、加碼抽星級飯店住宿券 樂天女孩Yuri、孟潔見面會揪粉絲同樂

▲Global Mall新左營車站9月7日舉辦「樂天女孩見面會」邀樂天女孩Yuri、孟潔及應援團長Aby與粉絲互動。

Global Mall新左營車站全新改裝的美食遊憩空間「美味食堂」將於8月30日盛大開幕，開幕期間加碼祭三大好康，首要好康為8月30日至10月2日，會員憑活動DM、EDM、台鐵或高鐵票根，可免費兌換限量50元餐飲新櫃美食金；另，會員於餐飲新櫃不限金額消費，即可抽「福容大飯店麗寶樂園雙人住宿券」（價值8,000元，抽出1名）；此外，9月7日將舉辦「樂天女孩見面會」，邀請樂天女孩Yuri、孟潔及應援團長Aby擔任一日店長，會員當日累計消費滿200元，即有機會與樂天女孩合照，數量有限粉絲絕對不能錯過。

開幕期間消費享好康外，另有系列豐富活動接續登場，8月30日至10月2日每週日推限時「小菜抽抽樂」活動，民眾於個人臉書或IG完成指定任務，即可至服務台抽新櫃好康，有機會獲得點心、小菜或泰式奶茶等美食，好玩又好吃（舉辦時段及規則詳見店內公告）；9月16日至10月2日，會員身分證字號中含一個數字「3」，則可兌限量新櫃商品禮券30元（每卡限兌乙次）。

三大異國風餐飲新櫃登場 兩餐EXPRESS、雲象、熊讚家拉麵 推全單7折、第二件半價、滿額贈

▲「兩餐EXPRESS」南台灣首店進駐Global Mall新左營車站，開幕首三日推全單享7折。

Global Mall新左營車站全新開幕的「美味食堂」，除客席區全面升級外，還引進包括韓式、泰式、日式等異國美食，包括兩餐EXPRESS、雲象泰式餐廳、熊讚家拉麵，提供消費者多元選擇，歡慶開幕更推出多項限定優惠。

▲Global Mall新左營車站引進「熊讚家拉麵」新櫃，慶開幕推消費滿300元贈限量黑糖菓子乙份。

來自韓國最道地的年糕火鍋吃到飽餐廳旗下新品牌「兩餐EXPRESS」，因應通勤族、學生享平價且快速的韓式美食，主打韓國炒年糕、炸雞及杯飯等特色餐點，繼北部兩店陸續開幕，首次插旗南台灣，其中炒年糕系列價格親民不到百元，又具飽足感、CP值超高，另加價50元即可升級魚板湯+炸物套餐，開幕首三日（8/30-9/1），不限消費金額享全單7折優惠，最適合搭車前來點下午茶或搭配套餐享用。

▲Global Mall新左營車站引進「雲象泰式餐廳」，開幕慶推限量第二件半價。

而台南知名小吃周氏蝦捲餐飲集團旗下的「雲象泰式餐廳」，主打泰式餐點包括打拋豬肉飯、酥炸檸檬魚、泰式椒麻雞、綠咖哩豬排、叻沙海鮮麵等，推薦價240元起，一個人也能大享道地泰式美食，歡慶開幕，8月30日至10月2日推消費兩份相同套餐，享限量第二件半價優惠。而高雄人氣日系拉麵「熊讚家拉麵」秉持創店初衷，提供平價道地日式拉麵，口味包含赤味噌、濃系豚骨及鬼椒風味等拉麵，另特色餐點則推厚切豬排定食、和風雞腿排，8月30日至9月5日新開幕期間推消費滿300元贈限量黑糖菓子。