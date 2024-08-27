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【廣編】暑假倒數！Global Mall祭「FUN電三大攻略」　陪伴親子暢玩到底

暑假倒數 Global Mall祭「FUN電三大攻略」 陪伴親子暢玩到底（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall桃園A19設立「葉精靈奇幻旅程展」，親子共享繪本故事Podcast，永續教育向下紮根。

【廣編特輯】

圖、文／環球購物中心提供

暑假人潮湧現，Global Mall今年暑假業績自7月起迄今較去年同期增長近5%，把握暑假倒數，再加碼祭「FUN電三大攻略」，陪伴親子一路暢玩到底，包括新北中和力推夏日限定三大主題展，和高人氣IP角色線條小狗、吉伊卡哇、DINOTAENG、RICO、LuLu豬、為食妹近距離體驗可愛魅力，或是享沁涼消暑的桃園A19夏日水樂園，長頸鹿迷宮、水槍樂園盡情暢玩，同時還有能讓暑假尾聲別具意義的「永續同樂小學堂」，親子共享繪本故事Podcast、捐書助偏鄉學生閱讀，一起收心迎接開學。

同時Global Mall新北中和、屏東市即日起至8月29日再加碼祭「開學收心大禮包」，15歲以下會員至新北中和可兌換20點點數及生活小物好禮、憑美食街當日單筆滿300元之發票至「High5建築樂園」可換限量糖果乙包及現場購樂園票再折100元；而屏東市則推可兌換點數20點、100元服飾、50元餐飲抵用券及多元品牌折扣券和環保杯套，另針對鄰近的屏東女中，也推「屏女返校專屬好康」活動，只要身穿校服、揹學校書包或出示學生證，加入新會員除可獲得100點，再加贈點數50點及韓式拍貼機免費券乙張。

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