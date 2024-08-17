　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園肉攤女員工「左手捲進絞肉機」連人帶機送醫　4指恐遭截肢

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，痛得哇哇叫，龜山消防分隊人員到場協助。（圖／龜山消防分隊提供）

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，痛得哇哇叫，龜山消防分隊人員到場協助。（圖／龜山消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區一家豬肉攤女員工，今（17）四日中午處理肉品時，左手不慎被絞肉機捲進卡在機器內，當下痛得哇哇叫，攤商緊急關閉機器，但左手腕以下被捲入無法動彈，攤商緊急向119求助，龜山消防分隊人員到場後，因左手受傷面積範圍大，經評估後連同絞肉機送往林口長庚醫院急救，醫院動用麻醉、整形外科與急診室醫生經會診後，決定以破壞器材拆卸絞肉機協助脫困，但女員工除左手大拇指外，其餘4指可能面臨截肢命運。

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，龜山消防分隊人員評估後決定連人帶機送醫急救。（圖／龜山消防分隊提供）

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，龜山消防分隊人員評估後決定連人帶機送醫急救。（圖／龜山消防分隊提供）

龜山消防分隊指出，龜山區一處豬肉攤中午緊急打電話給龜山消防分隊求助，攤商老闆表示，年約60歲黃姓女員工操作絞肉機時，疑似未注意送肉安全距離，導致左手被捲入機器，當場痛到哇哇大哭。消防人員到場後，評估左手捲入機器範圍太大，若貿然破壞恐造成患肢更大傷害，當下決定將患者連同絞肉機一起送醫急救。

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，經龜山消防分隊人員送往林口長庚醫院急救，醫護小組將整座絞肉機拆卸才解困。（圖／龜山消防分隊提供）

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，經龜山消防分隊人員送往林口長庚醫院急救，醫護小組將整座絞肉機拆卸才解困。（圖／龜山消防分隊提供）

救護人員將黃姓女員工送往林口長庚醫院急診室後，急診室醫師立即會同麻醉、整形外科醫師討論評估後，決定使用破壞器材與工具拆卸絞肉機，才順利讓黃姓女員工脫困，隨即為其進行麻醉手術，但女員工除左手大拇指外，其餘左手4指可能面臨截肢命運。

龜山消防分隊提醒，操作絞肉機時要注意手部與送料口安全距離，建議使用壓料棒推送肉品，當手不慎遭絞肉機捲入時，應立即關閉開關或電源，並撥打119報案求助，切勿自行掙脫以免受傷範圍更大。

 【 更多新聞】

國中代課師躲廁所「偷拍7師生」丟教職當水泥工　輕判1年3月還緩刑

桃園暑假媒體體驗營掀熱潮　AI換臉、假新聞...培養識讀能力

只是沒收玩具！單親媽「3次重摔+腳踹」虐死3歲女　交國民法官審判

 

 

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

基隆5月大女嬰疑遭保母虐待！「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」　消防員搶救中

內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿　私處驗出DNA

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」　民眾嚇壞圍觀

快訊／台鐵事故！高雄男騎腳踏車闖平交道「血肉噴飛」亡

太魯閣號撞石頭「少年鐵軌堆石釀禍」　移送少年法庭

快訊／台南黃金海岸船屋1女落水　無生命跡象搶救中

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

他無家可歸　內湖闖空門得手40萬

高雄男闖平交道　火車撞擊血肉噴飛亡

逢甲商圈恐怖車禍！吊車逆向「撞上休旅車」

台中重機店20車燒毀！損失千萬

「刷卡換現金」謀利3.5億！女直播主張雅萍判12年半

台中南屯警找「夜店一條街」7業者座談

面交男車手8次每次都合照　台中婦人用意曝光

3女柬埔寨陪酒被逼賣淫+詐騙　女經紀兩度無罪

三重客運衝分隔島女乘客受傷　司機酒測值0.14

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

更多熱門

相關新聞

超兇女店員穿細肩帶上班！竟遭報警檢舉

超兇女店員穿細肩帶上班！竟遭報警檢舉

中國浙江杭州市一家社區超市的女員工，因為穿著性感細肩帶上班，經常吸引了許多男性顧客前來光顧，甚至連外送員、快遞員都忍不住駐足，希望能和女店員多聊幾句。然而，這樣的穿著卻引發了社區內部分居民的不滿，並導致警方介入調查。事件在網路上曝光後，引發網友兩極看法。

陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易

陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易

颱風淹髒水藏細菌、微生物！醫示警3大皮膚病

颱風淹髒水藏細菌、微生物！醫示警3大皮膚病

可不可女店員「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖

可不可女店員「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖

女員工「穿女僕裝」！家電大廠澄清：誤會

女員工「穿女僕裝」！家電大廠澄清：誤會

關鍵字：

豬肉攤女員工左手絞肉機林口長庚醫院

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面