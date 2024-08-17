桃園肉攤女員工「左手捲進絞肉機」連人帶機送醫　4指恐遭截肢

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，痛得哇哇叫，龜山消防分隊人員到場協助。（圖／龜山消防分隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區一家豬肉攤女員工，今（17）四日中午處理肉品時，左手不慎被絞肉機捲進卡在機器內，當下痛得哇哇叫，攤商緊急關閉機器，但左手腕以下被捲入無法動彈，攤商緊急向119求助，龜山消防分隊人員到場後，因左手受傷面積範圍大，經評估後連同絞肉機送往林口長庚醫院急救，醫院動用麻醉、整形外科與急診室醫生經會診後，決定以破壞器材拆卸絞肉機協助脫困，但女員工除左手大拇指外，其餘4指可能面臨截肢命運。

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，龜山消防分隊人員評估後決定連人帶機送醫急救。（圖／龜山消防分隊提供）

龜山消防分隊指出，龜山區一處豬肉攤中午緊急打電話給龜山消防分隊求助，攤商老闆表示，年約60歲黃姓女員工操作絞肉機時，疑似未注意送肉安全距離，導致左手被捲入機器，當場痛到哇哇大哭。消防人員到場後，評估左手捲入機器範圍太大，若貿然破壞恐造成患肢更大傷害，當下決定將患者連同絞肉機一起送醫急救。

▲桃園市龜山區一名豬肉攤黃姓女員工今天中午左手不慎被絞肉機捲入，經龜山消防分隊人員送往林口長庚醫院急救，醫護小組將整座絞肉機拆卸才解困。（圖／龜山消防分隊提供）

救護人員將黃姓女員工送往林口長庚醫院急診室後，急診室醫師立即會同麻醉、整形外科醫師討論評估後，決定使用破壞器材與工具拆卸絞肉機，才順利讓黃姓女員工脫困，隨即為其進行麻醉手術，但女員工除左手大拇指外，其餘左手4指可能面臨截肢命運。

龜山消防分隊提醒，操作絞肉機時要注意手部與送料口安全距離，建議使用壓料棒推送肉品，當手不慎遭絞肉機捲入時，應立即關閉開關或電源，並撥打119報案求助，切勿自行掙脫以免受傷範圍更大。