　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

林口長庚醫院社區健康促進成果發表　中高齡民眾骨質疏鬆又肌少

▲林口長庚醫院2023社區健康促進成果發表

▲林口長庚醫院2023社區健康促進成果發表。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚紀念醫院推動「社區民眾健康促進活動」推展計劃，設立社區健康守護站15日舉辦成果發表會。副院長邱政洵指出，這項計劃今年第12年，從醫院鄰近4個里逐步推展服務，獲桃園市衛生局、龜山區公相關單位響應，2019年龜山區32里全數加入長庚醫院的健促計畫行列，涵蓋率100％，並拓展至新北市林口區、桃園市蘆竹區共7里。

邱政洵副院長表示，醫院今年辦理542場社區健康守護站活動，服務逾3.3萬人次，規劃162場醫學講座，近1.1萬人次上課，健康促進及宣導活動超過60場，1萬人以上參與，更推出11場用藥安全系列直播，超過7千次瀏覽人次，成果豐碩。

▲林口長庚醫院2023社區健康促進成果發表

在參與民眾的問卷調查顯示，近一年內，七成民眾認為對血糖控制情形有改善，六成五民眾血壓控制情形有改善，對整體計畫服務內容滿意度均逾九成，顯示民眾對健康促進團隊的肯定與支持。

林口長庚紀念醫院家庭醫學科陳昭源主任表示，社區中高齡骨質疏鬆及肌少症個案不少，透過參與強骨增肌的健促活動，在肥胖相關指標、肌耐力及髖骨骨密度等皆有達到顯著改善，因此今年度也規劃辦理近50場運動課程，以降低社區高風險者失能發生率。

長庚紀念醫院長期合作的長庚科技大學高齡暨健康照護管理系(所)張淑紅所長亦指出，當民眾生活中缺乏肌力訓練、蛋白質及乳製品攝取少、社會參與少等情形時，較容易發生疑似肌少症，因此應鼓勵長者多參與社會活動，強化肌力訓練，在蛋白質及乳製品攝取多留意，以期降低疑似肌少症或肌少症高風險進入肌少症的風險。

▲林口長庚醫院2023社區健康促進成果發表

本次社區成果發表會以「長庚健康Life Show，共造龜山好生活」為題，動態成果表演由新路里、迴龍里等6里帶來載歌載舞、熱力四射的表演秀，展現社區多樣活力與平日練習成效；靜態則展出32個里平日社區健康促進活動辦理情形精美成果海報。長庚紀念醫院也設計「健康在手，命運大不同」推杯遊戲，透過回答醫學知識、營養健康等題目，將大小不同杯體推至指定區域，考驗民眾的認知反應、手眼協調、肌耐力的能力，趣味活動能寓教於樂。

ET快訊
快訊／7縣市低溫特報！　急凍「跌破10度」
頂大理工學院「新生成績明顯變差了」　師爆擔憂！
男同學全程跟唱！婁峻碩cue上台　「然後他就炸了」網驚：超強
大陸爆發「非洲豬瘟」！　官方內部文件流出：疫情異常嚴峻
掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」　怒告學校慘吞
人妻1招躲過性虐！遭哈瑪斯軟禁7周　目睹丈夫、女兒被殘殺
一圖看雪崩式降溫！一夜夏天變冬天　最凍10°C時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／高公局南區養護工程分局傳火警　倉庫起火幸未釀災

大江聖誕義賣現搶購人潮　籌措經費捐贈在地社福機構

新年走春最佳伴手禮　黃偉哲邀大家來南化「棗」樂子

林口長庚醫院社區健康促進成果發表　中高齡民眾骨質疏鬆又肌少

全台第一全英語青少年獅子會　「有得少獅會」成立

藝術鍊金術—熊妤創作個展　即日起桃園展演中心登場

基隆市府表揚績優長照人員　副市長邱佩琳感謝用心投入

嘉義市國際管樂節　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」與南興國中以樂會友

第16年！桃園市副議長李曉鐘捐贈萬斤柳丁　寒冬送暖關懷弱勢

快儲水備用！　桃園三區12／18-19停水23小時逾2.6萬戶受影響

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

「高雄最兇車禍」相撞瞬間曝　正妹越線直衝胸口受傷...網友超心疼

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

基隆房屋坍塌「2樓地板砸落」　粉塵直噴！鐵皮壓毀整排機車

快訊／高公局南區養護工程分局傳火警　倉庫起火幸未釀災

大江聖誕義賣現搶購人潮　籌措經費捐贈在地社福機構

新年走春最佳伴手禮　黃偉哲邀大家來南化「棗」樂子

林口長庚醫院社區健康促進成果發表　中高齡民眾骨質疏鬆又肌少

全台第一全英語青少年獅子會　「有得少獅會」成立

藝術鍊金術—熊妤創作個展　即日起桃園展演中心登場

基隆市府表揚績優長照人員　副市長邱佩琳感謝用心投入

嘉義市國際管樂節　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」與南興國中以樂會友

第16年！桃園市副議長李曉鐘捐贈萬斤柳丁　寒冬送暖關懷弱勢

快儲水備用！　桃園三區12／18-19停水23小時逾2.6萬戶受影響

快訊／冷氣團灌頂！7縣市低溫特報　急凍「跌破10度」

快訊／高公局南區養護工程分局傳火警　倉庫起火幸未釀災

優惠剩5天！8塊炸雞桶買1送1提前喊卡　拿坡里道歉：備貨不及

30年前舊報紙驚見「農16總價299萬買大樓」　網嘆：回不去了

節能家電退稅2000元　國稅局揭領不到錢「5大NG行為」

優惠碼收下來！　速食店「免費送堡」限時5天開搶了

大江聖誕義賣現搶購人潮　籌措經費捐贈在地社福機構

人生如戲每天都像在角色扮演　其實你只要做最真實的自己

美國嗆金正恩：北韓一旦「使用核武」　將迎來政權覆滅

阿北對不起！段體佩吹棄保號角　台中架看板：關鍵時刻我投侯友宜

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

桃園三區12/18-19停水23小時

行車糾紛演變成全武行南警速逮3人

台南木工工會歲末送溫暖

新北貢寮鮑產季　馬岡漁港吃火鍋

基隆老屋突塌陷　謝國樑：全面盤點老舊建物

南消第五大隊辦理飯店自衛消防避難演練

南消二大辦理山域搜救訓練！

助銀髮族「保密防跌」　新北社區義診免費測骨密

金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」與南興國中以樂會友

新北認知悠能成果交流　廁所標誌改善

「魔幻青鷹」降臨嘉義市管樂節

基隆滷肉飯爭霸！民眾拍美食「週週抽百元」

台南市九一外勤記者學會姚正玉連任理事長

台南好Young耶誕跨年第2波卡司公布

更多熱門

相關新聞

2023台南市教育局年終成果發表

2023台南市教育局年終成果發表

台南市教育局14日召開2023年終成果發表會，邀請校長、教師及家長等團體代表及學生代表共同參與，強調「教育，沒有局外人」，不分你我，沒有城鄉差距，大家共同努力，讓教育更公平、卓越、多元與包容。

林口長庚醫院早產兒回娘家　小河馬媽媽分享

林口長庚醫院早產兒回娘家　小河馬媽媽分享

松林社區復育苧麻精進梭織商品有成

松林社區復育苧麻精進梭織商品有成

金牌農村南投縣初賽成果揭曉

金牌農村南投縣初賽成果揭曉

桃園SBIR成果發表　53家企業創造逾9.5億產值

桃園SBIR成果發表　53家企業創造逾9.5億產值

關鍵字：

林口長庚醫院社區健康促進成果發表副院長邱政洵

讀者迴響

熱門新聞

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

資生堂千金3度隆乳！

3歲大頭娃娃病逝　媽悲嘆：難過但鬆一口氣

失蹤少年西班牙旅行　6年後現身法國

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

阿本揭7年前隱退殘酷內幕

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面