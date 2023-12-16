林口長庚醫院社區健康促進成果發表　中高齡民眾骨質疏鬆又肌少

▲林口長庚醫院2023社區健康促進成果發表。（圖／林口長庚提供）



記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚紀念醫院推動「社區民眾健康促進活動」推展計劃，設立社區健康守護站15日舉辦成果發表會。副院長邱政洵指出，這項計劃今年第12年，從醫院鄰近4個里逐步推展服務，獲桃園市衛生局、龜山區公相關單位響應，2019年龜山區32里全數加入長庚醫院的健促計畫行列，涵蓋率100％，並拓展至新北市林口區、桃園市蘆竹區共7里。

邱政洵副院長表示，醫院今年辦理542場社區健康守護站活動，服務逾3.3萬人次，規劃162場醫學講座，近1.1萬人次上課，健康促進及宣導活動超過60場，1萬人以上參與，更推出11場用藥安全系列直播，超過7千次瀏覽人次，成果豐碩。

在參與民眾的問卷調查顯示，近一年內，七成民眾認為對血糖控制情形有改善，六成五民眾血壓控制情形有改善，對整體計畫服務內容滿意度均逾九成，顯示民眾對健康促進團隊的肯定與支持。

林口長庚紀念醫院家庭醫學科陳昭源主任表示，社區中高齡骨質疏鬆及肌少症個案不少，透過參與強骨增肌的健促活動，在肥胖相關指標、肌耐力及髖骨骨密度等皆有達到顯著改善，因此今年度也規劃辦理近50場運動課程，以降低社區高風險者失能發生率。

長庚紀念醫院長期合作的長庚科技大學高齡暨健康照護管理系(所)張淑紅所長亦指出，當民眾生活中缺乏肌力訓練、蛋白質及乳製品攝取少、社會參與少等情形時，較容易發生疑似肌少症，因此應鼓勵長者多參與社會活動，強化肌力訓練，在蛋白質及乳製品攝取多留意，以期降低疑似肌少症或肌少症高風險進入肌少症的風險。

本次社區成果發表會以「長庚健康Life Show，共造龜山好生活」為題，動態成果表演由新路里、迴龍里等6里帶來載歌載舞、熱力四射的表演秀，展現社區多樣活力與平日練習成效；靜態則展出32個里平日社區健康促進活動辦理情形精美成果海報。長庚紀念醫院也設計「健康在手，命運大不同」推杯遊戲，透過回答醫學知識、營養健康等題目，將大小不同杯體推至指定區域，考驗民眾的認知反應、手眼協調、肌耐力的能力，趣味活動能寓教於樂。