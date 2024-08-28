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為賺13萬...泰籍4寶媽背包藏近3公斤海洛因入境　市價千萬元

▲泰國籍四寶媽今年4月至柬埔寨幫運毒，入境時遭海關查出背包夾藏2.89公斤第一級毒品海洛因，市值逾千萬元當場被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰籍四寶媽今年4月至柬埔寨幫運毒，入境時遭海關查出背包夾藏2.89公斤第一級毒品海洛因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍四寶媽於今年4月間以觀光名義來台，入境桃園機場時被察覺隨身背包有異，經海關、航警局安檢大隊當場查獲夾藏第一級毒品海洛因2.8915公斤，市值逾千萬元，泰籍女子坦承運毒，辯稱為13萬元酬勞才鋌而走險；航警人員報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，向上溯源查獲本國籍李姓、潘姓與王姓犯嫌為收貨人，共犯之一的李姓男子為支付父親臥病在床醫療費用竟淪為毒販之一，航警局偵訊後將4人移送桃園地檢署偵辦，其中泰籍女子與李姓男子均在押中。

▲泰國籍四寶媽今年4月至柬埔寨幫運毒，入境時遭海關查出背包夾藏2.89公斤第一級毒品海洛因，遭航警人員移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲泰國籍四寶媽夾藏2.89公斤海洛因入境，遭航警人員移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，今年4月19日在桃園機場查獲入境泰國籍女子，其託運背包入境檢查時被查出夾藏第一級毒品海洛因，毛重共計2.8915公斤，市值逾千萬元台幣，泰女坦承受運毒集團委託，自柬埔寨幫忙運輸第一級毒品海洛因，運毒集團以13萬元新台幣酬庸，還提供來回機票、住宿等生活費用，要求泰女從柬埔寨攜帶夾藏海洛因之背包，以觀光名義入境台灣，泰女坦承於泰國並無穩定工作且育有4子，為賺13萬酬勞而協助運毒。

▲警方專案小組向上溯源查獲上手收貨人李姓男子到案，遭航警人員移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方專案小組向上溯源查獲上手收貨人李姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局隨即報請桃園地檢署團股檢察官指揮偵辦，並會同桃園市警局中壢分局、新北市警局蘆洲分局、基隆市警局刑警大隊組成專案小組向上溯源，查獲在台47歲收貨人李姓男子，並在李嫌身上查扣欲交付泰女酬庸新台幣13萬元，另查獲上手28歲潘姓男子、39歲王姓男子等2人。其中收貨人李姓男子坦承因家境不佳，父親長期臥病在床，為支付父親龐大醫療費用，卻走偏門淪為毒梟成員，李父事後獲悉兒子淪為販毒集團成員，相當難過。

▲泰國籍四寶媽今年4月至柬埔寨幫運毒，入境時遭海關查出背包夾藏2.89公斤第一級毒品海洛因，航警人員查獲海洛因與現金等相關證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組表示，本次查獲海洛因係以背包夾藏毒品方式運送，所幸航警局即時於邊境查獲，防止毒品流入國內，航警局未來將持續加強邊境毒品查緝把關工作，籲請民眾切勿接觸毒品；另外強調運輸、販賣第一級毒品者，將處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，將併科新台幣3千萬元以下罰金，切勿以身試法。

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