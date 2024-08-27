抽到一樣的「吉伊卡哇扭蛋」能重抽？藏壽司揭規則　網：寧願重複

▲藏壽司與吉伊卡哇聯名，推出限定扭蛋。（圖／藏壽司提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

日本超人氣漫畫「吉伊卡哇」與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，不少粉絲為了收藏，紛紛前去藏壽司消費。近日有網友發文拋問，如果去吃藏壽司，卻抽到重複的吊飾，是可以重抽的嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「藏壽司的扭蛋吊飾重複可以重抽嗎」為標題發文，提到她日前去吃藏壽司時，抽到兩個小桃吊飾，她本來想詢問店員是否能更換，但因為現場客人眾多、店員忙碌，所以她便直接離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後原PO在Threads上，看到其他人也是抽到同樣的扭蛋，結果詢問店員後，真的可以重抽。於是原PO就想知道，抽到重複的吊飾真的可以重新抽嗎？

貼文曝光後，有網友表示，「前員工路過，一次用餐連續抽到兩個相同的扭蛋可以換，但要當下按服務鈴告知才能換，離開了就不行換了」、「會拿一個箱子，裡面都是扭蛋，讓你自己抽喔！抽中什麼就看你運氣了」、「當下按服務鈴基本應該都可以，他們會額外拿一個箱子（或其他方式）裝一些扭蛋讓你抽」。

也有網友則回應，「寧願拿兩個重複的吊飾，也不要拚機率最後換成紙膠帶」、「如果是我，賣掉！吃更多壽司」、「我不會重抽，吊飾換吊飾比較好換，抽到徽章或紙膠帶就虧了，你上網放一定有人願意跟你換」、「可以到藏壽司臉書社團交換喔」、「我比較厚臉皮，會當場詢問在場其他客人有沒有要換」。

對於換扭蛋的說法，業者表示，如果該次用餐真的抽到同樣的扭蛋，確實可以重新抽，但若已經離開了，就不能再回到店內要求重抽。