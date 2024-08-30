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早起嘴巴又臭又苦？　醫曝「5種疾病」警訊

（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

您有起床時的口氣困擾嗎？胸腔暨重症醫師黃軒提醒，若一早起床，嘴巴裡「又苦又臭」，可能是健康拉警報的前兆！除了有可能是胃酸逆流、口腔衛生不佳外，還有可能是因為肝炎、膽囊炎、乾燥症，甚至是因為罹患糖尿病所導致。

黃軒在臉書粉專PO文發文指出，有些人有早上起床後，感覺自己嘴裡又苦又臭的經驗。這種情況雖然不少見，但也不應該被忽視，因為口腔苦臭的原因，很可能涉及下列5種健康問題。

●胃酸逆流與消化不良：如果早上醒來時嘴裡常常有一股苦味，並伴隨著異常的酸臭味口氣，那麼你可能正經歷胃酸逆流。胃酸逆流會將胃酸或膽汁帶回到食道，甚至到達口腔上來，從而引發口腔苦味和臭味。這種情況通常與「晚餐吃得太飽或太晚」有關。建議睡前避免吃重口味或油膩的食物，且晚餐後2、3個小時後再上床休息。

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●肝膽功能異常：肝膽系統負責膽汁的生成與排泄，而膽汁的積累或排泄不暢，可能導致口腔中出現苦味，這種情況多見於肝炎、膽囊炎患者，他們早上起來常會有口苦，並伴隨著疲憊、食欲不振或右上腹疼痛等症狀。建議及時就醫檢查肝膽功能，以排除潛在的肝膽疾病的風險。

●口腔衛生與牙齒健康不佳：口腔內的細菌容易在夜間滋生，特別是當有牙周病、蛀牙或口腔潰瘍等問題時，口腔異味更為嚴重，這些問題可能會加重口腔的苦味和臭味。建議每天早晚刷牙並使用牙線清潔牙縫，並定期進行口腔檢查。

●糖尿病與代謝性疾病：糖尿病患者，由於血糖水平不穩定，可能會出現口乾、口苦以及口腔異味的症狀，這是由於體內的酮體增多，造成一種異常的甜味或苦味，除了口苦口臭，患者同時也會有頻繁的口渴、頻尿等症狀。建議進行血糖檢測，以了解血糖控制情況。

●乾燥症：乾燥症是一種風濕免疫疾病，會導致唾液腺功能受損，進而引發口乾、口苦及口腔異味，這些病患除了口苦口臭，還會有早上醒來口腔異常乾燥，甚至感覺吞咽困難，且又伴隨眼睛乾澀或皮膚乾燥的症狀。建議考慮進行風濕免疫系統的檢查。

黃軒總結，表示如果想改善晨起口苦口臭問題，應該要避免在晚上吃重口味或油膩的食物，並儘量在睡前避免進食。禁止晚餐吃到過飽，且因適量攝取富含纖維的食物，有助於促進消化；此外，每天早晚記得刷牙，並使用牙線，必要時可使用漱口水，以減少細菌滋生；保持身體水分充足，不僅能幫助清除口腔內的食物殘渣，還能促進唾液的分泌，減少口乾；若出現持續性的口苦口臭，應及時就醫檢查，查明原因並對症治療。

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