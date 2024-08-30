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全球最高片酬男星出手！李奧納多給178萬小費　餐廳服務生當場落淚

李奧納多狄卡皮歐近日帶著女友在歐洲旅遊，傳出有服務生獲得他5萬歐元的小費。（圖／達志／美聯社）

▲李奧納多狄卡皮歐近日帶著女友在歐洲旅遊，傳出有服務生獲得他5萬歐元的小費。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

好萊塢男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近來被爆料出手相當闊綽，原來，他在法國一家餐廳用餐時，居然打賞服務生約新台幣178萬元，慷慨舉動令服務員驚喜灑淚。

李奧納多狄卡皮歐近日帶著女友在歐洲旅遊，傳出有服務生獲得他5萬歐元的小費。（圖／達志／美聯社）

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▲李奧納多狄卡皮歐近日帶著女友在歐洲旅遊，傳出有服務生獲得他5萬歐元的小費。（圖／達志／美聯社）

這位身價達3億美元的好萊塢巨星，26日被主持人班傑明（Benjamin Castaldi）在節目中爆料，近日在法國旅行的李奧納多，某日與友人共進晚餐後，當場給了餐廳服務生5萬歐元、約新台幣178萬元的小費。

據法媒《CNEWS》報導，班傑明在節目《卡斯塔迪喚醒法國》中表示，他在法國南部的一家高級餐廳遇到李奧納多，對方當時和15個人共進晚餐，「用餐完畢後，我看到服務生走過來，他在哭，眼眶裡還有淚水，為什麼呢？因為偶像給了5萬歐元的小費，我親眼看到的」。

李奧納多狄卡皮歐近日帶著女友在歐洲旅遊，傳出有服務生獲得他5萬歐元的小費。（圖／達志／美聯社）

▲李奧納多狄卡皮歐近日帶著女友在歐洲旅遊，傳出有服務生獲得他5萬歐元的小費。（圖／達志／美聯社）

班傑明更驚訝表示，「李奧納多擁有一張我們永遠不會有的信用卡，是空白的，沒有銀行名稱，沒有名字，上面什麼都沒有，你可以用它想花多少就花多少」。據多家媒體報導，目前在度假的李奧納多，帶著義大利名模女友維多利亞（Vittoria Ceretti）旅遊了法國、非洲、義大利和巴西等地。

現年49歲的李奧納多，1990年代開始拍廣告，出道多年後接演由詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的史詩愛情片《鐵達尼號》（Titanic），該片讓李奧納多迅速竄紅，2015年更讓他成為位居片酬排行第一名的男星，先前他接演導演馬丁史柯西斯（MartinScorsese）的《花月殺手》，傳出片酬高達4千萬美元，約新台幣12.7億元，光是片酬就佔了電影製作預算2億美元，約新台幣63.3億元的五分之一，這也是李奧納多與合作至今，最高收入的一部電。

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