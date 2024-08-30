LINE Keep下架前沒備分？官方曝「最後救援方式」　只到11月28日

▲「LINE Keep」雲端空間已經在昨（28）日準時下架，但仍有用戶表示有資料來不及下載。LINE官方為此宣布提供「最後救援方式」。

圖文／CTWANT

通訊軟體LINE的「LINE Keep」雲端空間已經在28日準時下架，之後只剩下「Keep筆記」功能還能使用。但如果你已經錯過LINE Keep空間內資料備份的時間，除了可以使用電腦版撈看看，LINE官方也宣布提供「最後救援方式」。從即日起到11月28日止，用戶可以透過客服申請備份資料，申請過後的最後下載期限為12月28日。如果真的有資料想挽回，這應該是最後機會。

LINE官方已經在8月28日下午1點，下架結束「LINE Keep」服務。「Keep」標籤雖然還保留在主介面上，但點擊後會直接進到「LINE Keep筆記」聊天室。雖然官方已經公告多時，但仍有用戶表示有資料來不及下載。

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為此，官方宣布釋出最後的解套方式，用戶可以透過相關公告中的「申請備份」功能，要求備份原本Keep資料，可下載的資料包含：文字、連結、圖片、影片、音訊、檔案。但檔案超過50MB以上，設有下載期限的資料等可能無法下載。且申請期限只到台灣時間11月28日下午22:59為止。

根據說明，申請備份後大約2週左右可收到資料下載說明的系統回覆，該回覆將會透過官方帳號「Service Message」通知用戶。請用戶務必注意，如果真的有重要資料想取回，請不要再錯過這次機會了。

「LINE Keep」申請備份路徑：

LINE 主頁→右上角齒輪圖示「設定」→「最新資訊」→「Keep結束提供服務及相關備份說明」→點擊藍色字樣的「申請備份」，依序填入資料即可完成申請。

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