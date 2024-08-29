月餅漲5%！糕餅公會喊「成本增加」　蛋黃酥每顆上看65元

▲今年蛋黃酥和月餅價格估上漲3到5%。（示意圖／記者黃士原攝）



文／中央社

中秋節將屆，隨著店舖租金及物料等各項成本增加，新北市糕餅公會理事長黃湘賓今天表示，今年新北市的傳統糕餅店蛋黃酥和月餅等產品，預估將小漲3%至5%。

新北市經發局今天舉辦2024新北市蛋黃酥節頒獎典禮，預定9月陞任局長的副局長盛筱蓉主持。

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她表示，為強化商品的特色與行銷，今年蛋黃酥節舉辦「經典蛋黃酥」與「創意蛋黃酥」的分組競賽，吸引業者近60件商品參賽，每一組只精選出3名獲獎業者，競爭可說是相當激烈。

盛筱蓉表示，新北市糕餅公會致力打造傳統糕餅新價值、新形象，新北業者也不斷創新求變，在食材與口味上更貼合消費者的需求，將糕餅的可塑性發揮到極致，每次新產品的推出，都令人感到驚豔。

黃湘賓表示，經專家評審後，經典蛋黃酥組前3名業者為甄晶采實業公司、小斯美手感烘焙、雅巽實業公司；創意蛋黃酥組前3名是維格餅家公司、甄晶采實業、卡多利西點麵包店。

黃湘賓接受媒體聯訪表示，中秋節前夕，各糕餅業者已出現排隊購買月餅等相關產品的人潮，今年因各項成本增加，預估各傳統糕餅店的蛋黃酥、月餅將小漲3%至5%。以蛋黃酥為例，每顆售價可能在新台幣55元到65元間。