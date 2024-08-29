執行署嘉義分署反毒打詐保護週宣導　結合小農小商特賣

▲▼反毒打詐保護週宣導活動，嘉義分署結合小農小商特賣 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導



法務部行政執行署嘉義分署協力臺灣更生保護嘉義分會，29日在嘉義地方檢察署前廣場設攤，辦理「反毒打詐更觀馨 漫遊市集保護週」活動。分署除於現場展示海報向民眾宣傳「反詐反毒三不驟」外，同時為協助弱勢義務人清償案款，熱情推銷義務人提供的杏仁茶等多樣商品，吸引攤前人潮不斷，充分達到宣導效果。



嘉義分署為協助義務人清償案款，不僅在分署集中拍賣、變賣的聯合拍賣會籍匯集的人氣，幫助義務人將其農商產品賣出，更於其他公務機關辦理各項活動，邀請分署前往設攤進行相關業務宣導之際，同時辦理查封物抗菌手工皂、童襪、杏仁茶、薯餅及手工生餛飩等多樣商品變賣，希望藉由活動帶來的人潮增加買氣。現場分署人員叫賣聲此起彼落，吸引民眾紛紛駐足選購，幫助義務人銷售產品，將變賣所得抵繳欠稅，展現行政執行「公義」與「關懷」的核心價值。



嘉義分署轄區涵蓋嘉義縣（市）及雲林縣3個農業縣市，不少義務人自家有生產農作物或販售相關商品，但因缺乏行銷策略，導致收入不如預期，無力繳納稅款；為了幫助弱勢義務人拓展銷售管道，早日清償案款，嘉義分署針對雲嘉地區的產業特性，發想一套在地化的行政執行策略，例如利用Google表單架設網路變賣平台，由書記官擔任起團購主的角色，積極向鄰近機關團體推廣在地小農小商的優良產品，例如鮮採的玉米筍、香濃杏仁茶及可口的泡芙等，開拓了商品銷售通路。



行政執行署所屬各分署在每個月第一個星期二的下午三點同步舉辦查封動產及不動產的全國聯合拍賣，嘉義分署在每年的1月、4月、7月及10月的拍賣日更會擴大舉辦法拍市集，歡迎民眾踴躍參與，並追蹤機關臉書粉絲專頁，以利掌握最新的拍賣資訊。