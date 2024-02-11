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民雄火災燒死2幼子！粗工1家7口超悲情　執行署緩催繳還捐款

▲▼ 民雄火災悲劇弱勢義務人2幼子燒死嘉義分署停止執並並捐助學金關懷救助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲▼ 民雄火災悲劇弱勢義務人2幼子燒死嘉義分署停止執並捐助學金關懷救助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

法務部行政執行署嘉義分署為落實「公義與關懷」之核心價值，在執行過程中，如發現義務人因經濟困頓或遭逢變故而無力繳納欠款，除採取寬緩執行措施外，並透過轉介通報結合公私資源，給予及時的協助與關懷。

▲▼ 民雄火災悲劇弱勢義務人2幼子燒死嘉義分署停止執並並捐助學金關懷救助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

現年33歲設籍於嘉義縣大林鎮之何姓民眾因積欠110年ETC通行費、110年至111年汽燃費、111年牌照稅罰鍰、112年ETC通行費罰鍰等共計8,369元，移送至嘉義分署執行。不料何男家中突遭祝融，原本夫妻及五名子女，共一家七口所居住的三合院，於112年10月17日發生火災，造成其中二名子女不幸喪生。經查何男平日當粗工扛起經濟重擔，其妻則在家照顧小孩，縣府列冊低收入戶。

▲▼ 民雄火災悲劇弱勢義務人2幼子燒死嘉義分署停止執並並捐助學金關懷救助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

嘉義分署執行人員獲悉不幸事故後，隨即對其案件職權停止執行，並多方連繫社工、里長、子女就讀之學校等，詢問義務人及子女狀況，嘉義縣社會局表示，縣府將發送喪葬慰問金，並協助相關事宜，家中還有三名國小的孩子，已做好安置，並與學校密切連繫，加強關懷及心理輔導。嘉義分署分署長柯怡伶於日前至義務人位住處訪查，發現何姓夫妻居住在租賃之房屋內，屋內陳設十分簡樸，僅有簡單之生活用品，三子女則在學校上課。

▲▼ 民雄火災悲劇弱勢義務人2幼子燒死嘉義分署停止執並並捐助學金關懷救助 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

何男表示夫妻非常疼愛小孩，他有時工作還會帶著三個較大的孩子一起工作，妻子則照顧年紀較小的二個孩子，一家和樂感情很好。

分署同仁關心何姓夫妻家庭生活狀況，致贈毛巾、餐具組等，同時捐款6,000元至其子女就讀之國小所設立之專戶，作為幫助就學之用。據何姓民眾表示，其目前係以勞力工作維持溫飽，會把握任何工作機會，努力養活家人。現場客廳桌上陳列著報紙的工作版，顯現其值此人生變故之際，仍舊堅強努力面對生活。

「執行有愛，公義無礙」向來是法務部及行政執行署之施政主軸，對於執行過程中發現弱勢義務人亟待救助時，嘉義分署均會主動關懷救急，轉介相關公私社福機關、團體，祈能幫助義務人度過難關。

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