卓榮泰稱「申貸族沒限貸令」　藍委質疑：政治黑手伸進央行？

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中央銀行日前找34家銀行「喝咖啡」，被認為是預備推「限貸令」。行政院長卓榮泰28日則指出，「申貸族不會有限貸令」，並透露行政院近日會找央行談談， 9月6日前會有決定。國民黨立委李彥秀今（29日）轟，民進黨政府將政治黑手深入獨立機關，破壞獨立機關的超然性，難道現在連中央銀行的獨立性都要不保？卓榮泰應該立即收回不當的談話，並且向全民道歉。

李彥秀指出，賴清德政府上任百日，沒有明確施政方向，部會間更缺乏橫向溝通協調，部長打臉院長，院長打臉總統的情況更是層出不窮，整個行政團隊完全就像是個「政治實習生」。

「都是新青安惹的禍」李彥秀直言，國內房貸餘額在7月底突破 10.6 兆元大關，單月內增加了1,165億元，創下歷史新高。聯徵中心數據也顯示，今年4月企業在「購置不動產」方面的授信金額高達5.2兆元，顯示不動產市場對資金需求的龐大；但另一方面，隨著銀行收緊房貸放貸政策，真正有買房自住「剛性需求」的年輕人，反而因為銀行收緊房貸政策而借不到錢，欲哭無淚。

李彥秀轟，近期，中央銀行請34家國銀喝咖啡，寫報告，被媒體解讀為「限貸令」。昨天，卓榮泰一席「政府不會有限貸令，並預告近期將會找央行開會，盼在九月六日前做出讓民眾安心的決定」的談話，更是帶頭違法，荒唐至極。

李彥秀說明，依照中央行政機關組織基準法規定「獨立機關是依據法律獨立行使職權，自主運作，不受其他機關指揮監督」。過去，彭淮南總裁20年間拿下14A，被稱為「14A」總裁，繼任的現任總裁楊金龍也連續拿下4A，就是因為中央銀行作為獨立機關，不受行政權的干預，才能讓台灣歷經國際多次金融風暴，仍維持相對穩定的金融環境，央行前總裁彭淮南卸任時，特別發言感謝長官，「讓央行理事會能依央行法的規定獨立行使職權」，令人動容。

李彥秀提到，央行找國銀喝咖啡寫報告，關注銀行房貸放貸風險，自然有輿論與民意的公評，楊金龍總裁與央行也要對政策負責。但是，卓榮泰公開表示，要找央行開會，並且要求九月六日前要有決定，已經是大辣辣的干預央行的獨立運作，甚至有違法之虞。中央銀行相當於美國聯準會，聯準會之所以受到敬重，葉倫與鮑爾之所以能一言九鼎，都是因為堅持不受美國總統與國會的干預。中選會、NCC種種亂象，就是因為民進黨政府將政治黑手深入獨立機關，破壞獨立機關的超然性，難道現在連中央銀行的獨立性都要不保？卓榮泰應該立即收回不當的談話，並且向全民道歉。

