強吻鍾沛君判1年2月上訴中　朱學恒再被求償數百萬元待調解

▲名嘴朱學恒（中）涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，刑案一審依強制猥褻罪判他1年2月徒刑，上訴高院二審審理中。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒被控前年（2022年）在聚餐場合，酒後趁獨處空檔涉2度強吻台北市議員鍾沛君，刑案北院一審依強制猥褻罪判朱1年2月徒刑，上訴高院二審審理中，鍾對朱提起附帶民事求償，北院今（29日）首度開庭，雙方本人都沒現身，各委任律師出庭過招，據悉，求償金額達數百萬元，法官諭知待刑案二審下月（9月）19日調解後，擇期再開庭。

法官今開庭先詢問鍾沛君委任律師是否聲請不公開旁聽，鍾的律師表示，本件為刑事附帶民事求償，刑案本身為性侵害案件，請求不公開旁聽，法官隨即清場閉門審理。雙方律師開完庭拒透露求償金額多寡、雙方落差等細節。

刑案二審本周一（26日）首度開庭，鍾沛君與朱學恒親赴高院出庭對質，2人開完庭都沒受訪。據悉，刑案二審排定9月19日試行調解，審理求償案的北院法官諭知，待調解結果出爐，擇期再開庭。

本案源於去年（2023年）6月間國內#Metoo風暴延燒時，鍾沛君在臉書PO文爆料，2022年8月6日晚間聚餐喝酒，遭朱學恒趁其他賓客離座空檔，無預警親她還揚言「反正妳明天也不會記得」，她呆坐原位、「千百個問號在腦中翻騰」，不料朱竟又走來，肆無忌憚再次強吻她。

▲鍾沛君（前中）在刑案一審挺著孕肚出庭和朱學恒對質，她已於今年（2024年）5月平安產子 。（資料照／記者黃哲民攝）

鍾沛君公布朱學恒事後所傳道歉訊息佐證，包括朱坦承飲酒行為失控，承諾戒酒，且「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾」等語。據悉，鍾PO文的引爆點，就是不滿朱違反承諾，不僅跟她在政論節目同台錄影，還正經八百大談當時民進黨的連環性騷案。

朱學恒第一時間開直播道歉，但辯稱事發時自己喝醉斷片沒印象，此說法引發眾怒，朱一度宣布取消所有直播與通告，卻向北檢遞狀「告發自己」涉及「2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件」。

朱學恒的作法挨批企圖唬弄大眾，若自認有錯，應選擇「自首」或「投案」。北檢起訴朱涉犯強制猥褻罪嫌，朱出庭態度丕變，不認罪且反批鍾沛君等人騙他有監視畫面佐證、誤導他寫切結書認錯，並指鍾是帶風向的政治打手。

檢方批朱學恒態度囂張、毫無罪惡感，建請重判，鍾沛君也請求法官「還我公道」、相信「終究會天亮」。刑案一審認定朱欠缺性別平權意識、沒有悔意，依強制猥褻罪判他1年2月徒刑。鍾於一審受訪曾說，本案未來若有民事求償金額，會全數捐出，幫助所有需要被幫助的人。