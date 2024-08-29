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園縣市高峰會花蓮登場！5首長行動支持花蓮　號召大家一起來

▲▼園縣市高峰會第7次會議28日在花蓮登場，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致等齊聚花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼園縣市高峰會第7次會議28日在花蓮登場，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致等齊聚花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

園縣市高峰會第7次會議28日在花蓮登場，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致遠一同前來花蓮召開會議，並先前往多家名氣伴手禮店購買選物與品嘗當地小吃，以行動支持花蓮觀光，花蓮縣長徐榛蔚感謝五位首長熱情相挺，攜手合力振興花蓮觀光，為花蓮加油。

▲▼園縣市高峰會第7次會議28日在花蓮登場，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致等齊聚花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼一行人前往多家名氣伴手禮店購買選物與品嘗當地小吃，以行動支持花蓮觀光。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝各位首長讓園縣市高峰會在花蓮舉辦，讓我們看到科學園區與周邊縣市在交通、教育、經濟等各領域的結合，縣政上可以激發出更多的創新作為，更是值得花蓮學習與借鏡。目前花蓮經歷觀光產業低谷，各首長的齊聚是對花蓮表達最大的支持與溫暖，感謝外界持續幫助花蓮復甦。

新竹縣長楊文科表示，花蓮依然美好！上次園縣市高層會議時，特別做出振興花蓮的決定，此次我們竹竹苗、園區管理局及園區同業公會首長都親自來到花蓮，其中新竹縣政府補助新竹縣鄉親與團體到花蓮觀光旅遊、鼓勵參訪、會議等活動在花蓮舉辦、鼓勵鄉親來花蓮買伴手禮、設立平台行銷花蓮縣農特產品，大力支持花蓮。

▲▼園縣市高峰會第7次會議28日在花蓮登場，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致等齊聚花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

苗栗縣長鍾東錦表示，花蓮縣有相當多苗栗鄉親定居，苗栗縣各界也相當關心並持續幫助花蓮度過難關，現在苗栗縣有編列500萬預算來花蓮補助兩晚住宿，苗栗縣農會也在上周與花蓮縣做農產品交流，我們也持續鼓勵公部門、民間赴花旅遊研習。

▲▼園縣市高峰會第7次會議28日在花蓮登場，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致等齊聚花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市政府對於新竹市的人民團體進行補助花蓮旅遊計畫，年底新竹市將舉辦聖誕市集，也提供了五個攤位給予花蓮縣來此行銷振興，藝文團體雙向縣市之間也都有補助計畫，未來民間團體也都有更細部的研擬，與花蓮做雙向回饋與地方旅遊振興。

新竹科學園區管理局長陳宗權表示，花蓮天災影響下觀光產業受到巨大衝擊，對於花蓮振興各項方案，將持續向園區廠商大力行銷，鼓勵園區廠商與從業人員一同振興花蓮經濟。

▲▼園縣市高峰會第7次會議28日在花蓮登場，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致等齊聚花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，目前花蓮經歷觀光產業低谷，各首長的齊聚是對花蓮表達最大的支持與溫暖。

台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致遠表示，園縣市高峰會對於政府與民間共榮共好，都是有相當共識的，在今日會議後將對公會報告，並邀請國科會、經濟部共同研議更多的方案與可能性，希望花蓮更好。

0403地震重創花蓮觀光產業，更因颱風及午後豪雨及餘震不斷，影響遊客前來花蓮旅遊意願。繼台中市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣長等縣市首長齊聚花蓮關懷振興、新北市長侯友宜上周也率市府團隊蒞臨相挺，此番園縣市高峰會更聚集了新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長張致遠，一同推廣花蓮的美好，號召民眾踴躍走進花蓮一同振興經濟。

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