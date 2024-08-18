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侯友宜行動支持花蓮！化身觀光大使　走訪商圈景點海購伴手禮

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲侯友宜率一行20餘人的參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

振興花蓮震後觀光與經濟，新北市長侯友宜18日起一連兩天率市政參訪團到花蓮進行城市交流，搭船賞鯨、品嚐在地美食，化身為花蓮觀光推廣大使，以實際行動支持花蓮！徐縣長感謝侯市長熱情相挺，攜手合力振興花蓮觀光，為花蓮加油，歡迎世界各地的旅客到花蓮旅遊打卡，用觀光點亮花蓮。

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲侯友宜走訪花蓮「金三角」商圈，化身觀光大使推銷在地特色產品。

侯友宜表示，花蓮遭逢強震、颱風襲擊，對觀光產業造成相當大衝擊，為振興花蓮經濟，此次特別率團來花蓮，行程的主要目的是促進新北市與花蓮縣的交流合作，並支持花蓮的觀光與產業復甦。此行將拜會花蓮縣政府，與徐縣長就促進新北市與花蓮觀光產業合作進行交流與討論。期待通過這次會面，能進一步加強新北市與花蓮縣的友好關係，為未來的合作奠定更堅實的基礎，也期待能夠有更多的機會，共同促進花蓮與新北的觀光發展。

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

侯友宜也特別提到，兩天的行程裡，會實地走入花蓮的在地生活，參訪具代表性的商圈和景點，購買伴手禮、農特產品，透過實際行動傳達「花蓮依然美好」，期望以人氣帶動買氣，也鼓勵新北市民來花蓮觀光，獲得旅宿優惠，新北政市府也將協助銷售花蓮農特產品，期望能全力振興觀光經濟，攜手同心為花蓮加油！

侯友宜率領觀旅局、經發局、農業局、新聞局等一行20餘人參訪團今天搭火車抵達花蓮後，由花蓮縣副縣長顏新章及縣府觀光處長余明勳、民政處長明良臻、以及多位局處同仁接待，訪團首先前往「金三角商圈」，這裡是花蓮最熱鬧的地方，多樣的美食餐廳、伴手禮店以及特色店面都匯聚於此。

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

候友宜人氣超高展現超強親和力，一走進「復興市場」即受到民眾熱列歡迎，民眾爭相握手、拍照留念。在商圈理事長許桓巽熱情接待介紹下，眾人開心試吃、品嚐及採買了新味醬油（百年老店）、來成排骨麵、周家蒸餃、花蓮縣餅、德利豆乾、洄瀾薯道、百年傳奇、郭榮市、豐興餅舖、胖叔叔、阿美麻糬等花蓮知名的伴手禮品，更在一心泡泡冰店品嚐了冰涼可口的冰品。

下午參訪團前往「花蓮將軍府1936園區」參訪，「將軍府」近百年8棟充滿日式風味的古蹟建築，為建置於日治時期花蓮重要的文化歷史資產，歷時3年修復完工，今年4月開幕，以「花蓮人的客廳」為理念營運，並進駐知名美食及伴手禮品牌，還有特色展覽和多元的體驗活動，是喜愛文化藝術的文青客不可錯過的最新的朝聖景點。

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

侯友宜接受媒體聯訪表示，花蓮碰上地震及颱風，導致交通不順暢，對花蓮觀光業而言是重大挑戰；上午在市區一路走來看到庶民經濟，小店生意普遍不好，伴手禮業只剩下2、3成業績，觀光旅宿業僅剩1成多，生意確實很差，希望更多國人及國際觀光客到花蓮消費。

侯友宜說，今天帶新北市府參訪團來花蓮，大家都想幫花蓮行銷，花蓮有好山好水，還有很多美食，小吃好吃、店面食品精緻優質，而且花蓮人都熱情接待，一路走一路吃，可惜自己一個胃不足以容納，希望全台民眾、國外人士來花蓮吃飽喝足，多買些伴手禮。

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

接續則搭船出海欣賞太平洋景緻及體驗「花蓮賞鯨之旅」，盛夏的花蓮生機蓬勃，蔚藍的太平洋結合遼闊藍天，讓每個旅人洋溢著滿滿的幸福感，「賞鯨」絕對是花蓮超經典的必踩藍色景點，侯市長也期望將親身體驗花蓮的壯闊山海熱情奔放的美好傳遞給大眾。

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

傍晚時分在美麗的夕陽中，訪團來到花蓮人氣爆棚的打卡景點「七星潭」，海灘上布滿因海浪沖刷而成的圓潤晶透的鵝卵石。每遇天災，花蓮總是展現出堅韌不拔的精神，像疊石般穩固，因此花蓮縣政府特別發起了「疊石固花蓮」活動，邀請各企業與團體前來，共同為這片美麗的土地注入新的活力。

▲▼侯友宜率一行20餘人參訪團搭火車抵達花蓮後受到花蓮縣府熱烈歡迎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

晚餐一行人則來到訪花必遊的「東大門國際觀光夜市」，品嚐花蓮在地小吃美食並促進在地消費。侯市長歡迎大家親身來花蓮，感受花蓮依舊美麗的山海美景，體驗獨具特色的花蓮旅遊魅力。

侯友宜指出，今天農漁業各首長都來到花蓮，將展開產銷合作，兩縣市互相合作，新北市有400多萬人口，大家一起捧場，努力拚經濟，一起振興花蓮經濟與觀光。

明（19）日第二天訪團上午將前往花蓮聖天宮(帝君廟)參訪，祈求風調雨順國泰民安，接續將拜會花蓮縣政府，雙方將進行交流座談會，中午則前往液香扁食並品嚐公正包子等，訪團預計下午搭乘火車返回新北市板橋。
 

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