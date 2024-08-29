▲響應黨主席賴清德「多做公益」，綠營桃園市黨部捐血活動起跑

▲黃傅淑香(左)說，黨主席賴清德在主委會議提及，希望各黨部多舉辦公益性活動，與民眾有更多連結及互動。（圖／市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市黨部28日舉辦「讓愛延續 熱血相挺」捐血活動，天氣雖然悶熱，仍擋不住市民的熱情，單日累計捐血袋數達153袋。市黨部主委黃傅淑香表示，明(29)日在桃園藝文特區（同德一街、藝文一街交叉口）將辦理第二場次，歡迎市民朋友，抽空來現場挽袖捐血做公益，讓愛心延續下去。

黃傅淑香說，黨主席賴清德在主委會議時提及，希望各黨部多舉辦公益性活動，與民眾有更多連結及互動，也能更親近市民的生活。夏季全台血庫存量較不穩定，因此市黨部特別規劃在2024下半年舉辦捐血活動，陸續在桃園各行政區辦理，8月先在中壢及桃園兩區舉辦，每場目標至少百袋以上，號召熱血民眾來參與，捐血又能做公益。

黃傅淑香提到，市黨部準備盒裝「活力雞蛋」及「7-11商品卡100元」，並邀請不分區立法委員林月琴，中壢區、平鎮區民進黨市議員共同協辦，提供豐富的公益贈品，包括氣泡水、蘋果、牙線棒、口罩、餅乾等。市議員彭俊豪、黃崇真、魏筠、王珮毓及中壢區興國里里長彭政銘來到現場，用行動支持公益活動。