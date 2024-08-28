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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：「行動101」解決國內中長期課題　面對挑戰「不能單兵作戰」

▲▼賴清德前往屏東西勢忠義祠與東港鎮海宮參香祈福。（圖／賴清德競選總部提供）

▲總統賴清德。（圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（28日）召開第二十一屆第四次中常會，會中邀請財金文化、今周刊謝金河董事長，以「全球經濟關鍵動向與台灣未來展望」為題進行專案報告。據轉述，黨主席賴清德致詞時表示，昨天是他就任總統滿一百天，行政院也在今天召開記者會，向全體國人報告「行動101策略」，包含過去三個多月來、政府的施政成果，及未來政府落實民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的策略。

賴清德致詞時指出，未來，執政團隊會從「發展」與「照顧」兩大主軸，逐步落實八個施政目標，打造「以人為本」的公平社會、文明國家，希望全體黨公職，共同為這個策略來努力。也將透過在總統府，針對氣候變遷、健康促進、社會韌性等三大全球性議題，成立三大委員會，來整合產、官、學、研的力量，以扎實的策略和行動，解決國家所面對的考驗，更要讓台灣的策略，成為世界的解方。

賴清德強調，無論是三大委員會或行政院的「行動101策略」，都是在前瞻全球趨勢，用提早規劃、投資社會的態度，來解決中長期的國內外課題，「面對新的挑戰，我們不能單兵作戰，團結合作，才能帶領台灣持續前進」。

賴清德也提到，在競選期間，因為他的萬里老家，礦區居民擔心安身立命的房子被視為違建，當時他對外表達，自己有責任協助找出一條解決的路，保障礦區居民的居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當時經濟的貢獻，所以他願意把老家的建築交付信託，優先做為礦工生活紀念館提供公益使用。

賴清德指出，在就職前，已經囑託公證授權律師的工作，來辦理後續信託事務；就職至今，礦區居民居住權益的保障，正由相關單位持續進行中。而我的老家建物已經先行委由萬里的在地社團管理，做為「萬里礦工生活紀念館」的公益使用。

賴清德表示，要感謝知名的礦工攝影師朱健炫老師、新北市礦業退休人員交流協會周朝南理事長，以及所有相關人士的協助，授權許多珍貴的礦坑工作影像資料與歷史故事。「萬里礦工生活紀念館」預計在10月正式開放，歡迎大家參與導覽活動，一同認識台灣的歷史，以及創造台灣經濟奇蹟的無名英雄們，讓我們了解彼此、團結台灣。

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