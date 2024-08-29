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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

應曉薇、沈慶京遭聲押禁見　謝寒冰預測下一位約談他

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京涉嫌行賄護航京華城案被檢方約談，訊後均遭聲押禁見。媒體人謝寒冰預測，京華城案檢察官不會輕易放過，柯文哲應該很快就會被約談。

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲今日（29日）將召開記者會說明。（資料照／記者屠惠剛攝）

謝寒冰在28日播出的政論節目《盧秀芳辣晚報》中提到，看起來京華城這個案子，檢察官不會輕易放過，沈慶京跟應曉薇都被約談，柯文哲應該很快也會被約談，「柯文哲一旦被約談，甚至不幸被堅哥言中被羈押怎麼辦？那民眾黨怎麼辦？台灣還沒有任何一個政黨發生過這種事吧？現任黨主席被羈押，這個絕對是一個超級震撼彈。」

▲▼快訊／應曉薇移送北檢　稱幫忙釐清案情「我覺得很棒」。（圖／記者黃克翔攝）

▼▲應曉薇（上圖）、沈慶京（下圖）均被檢方約談，訊後都遭聲押禁見。（圖／記者黃克翔、劉昌松攝）

▲▼京華城案，威京集團主席沈慶京。（圖／記者劉昌松攝）

謝寒冰直言，若柯文哲被押，外面的人不知道發生什麼事情，也不曉得真實狀況，真的沒辦法幫柯辯解，所以對民眾黨、對柯本人來講，現階段柯應該自請處分，這樣一來不僅對民眾黨的發展比較好，對柯個人要去處理官司也比較好，「但我不知道他明天會不會這樣做。」

關於柯文哲是否會在今日（29日）宣布請假暫離黨主席職務，民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲在民眾黨28日晚間舉行的擴大幹部會議中沒有提到此事，她自己也沒有聽說，不過，有相關民意代表呼籲「主席是不是可以再想想」，柯文哲沒有正面回應，一切就等今日的記者會說明清楚。

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