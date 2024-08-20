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社會 社會焦點 保障人權

大火燒死150羊！畜牧場達人為羊終身未娶　悲嘆心血全毀不養了

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉正義村一間羊隻畜牧場，19日晚間8時許發生嚴重火警，燃燒面積達到約900平方公尺，現場300多頭羊受困火場僅一半倖存，約150頭羊慘被燒死、幾乎全部碳化焦黑，粗估損失至少225萬元。46歲的畜牧場老闆蕭先生養羊10多年，多年心血被這大火無情吞噬，讓他悲痛欲絕直呼「不想再養了」。

▲▼嘉縣畜牧場，近150頭羊被燒毀，粗估損失至少225萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣一間畜牧場大火，近150頭羊被燒毀，粗估損失至少225萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

蕭先生表示，昨晚洗完澡一出來，就發現畜牧場大火，他心急試圖衝進去救火，結果雙手瞬間就被燙傷起水泡，由於現場停電一片漆黑，他才沒有衝入火場救羊，馬上打119通知消防人員。

▲▼嘉縣畜牧場，近150頭羊被燒毀，粗估損失至少225萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲300多頭羊受困火場，造成半數羊隻死亡 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

大火撲滅後，蕭姓牧場主人清點現場，發現約有150頭羊被燒死，以每隻羊可以賣到1萬多元到3萬元計算，粗估損失至少225萬元；46歲的蕭先生難過表示，自己飼養羊隻10多年，每天都把時間奉獻在養羊上，到現在還沒結婚，如今這場大火奪走他一半心血，讓自己痛苦萬分，決定不再飼養羊隻「不想東山再起」。

▲▼嘉縣畜牧場，近150頭羊被燒毀，粗估損失至少225萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲畜牧場約剩150頭羊倖存 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

這起事故發生在19日晚間8時，現場為一樓鋼造石棉瓦屋頂，養羊畜牧場起火燃燒，消防人員獲報後立即前往佈線限制火勢，並成功防止火勢擴大，幸未造成人員受傷或受困的情況，至於詳細起火原因，仍待火調人員調查鑑定。

▲▼嘉縣畜牧場，近150頭羊被燒毀，粗估損失至少225萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉縣畜牧場，近150頭羊被燒毀，粗估損失至少225萬元 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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