新北消防局奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍　侯友宜喊讚

▲ 新北消防局勇奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍，在市政會議上獻獎 。（圖／消防局提供）



記者戴上容／新北報導



新北市消防局再創佳績！在今年6月19日至20日於台北國際會議中心舉行的「2024國際救護競賽IEMSC」（International EMS Competition）中，由消防局長陳崇岳帶領的兩支隊伍，於來自5個國家、共12支隊伍中脫穎而出，榮獲亞軍及季軍。這兩支精英隊伍分別由新北市消防局代表隊和消防局與亞東紀念醫院聯隊組成，以卓越的表現展現了新北市在國際救護領域的實力。



新北市消防局代表隊成員包括亞東紀念醫院的陳宣安醫師、板橋中隊的陳冠佑、海山分隊的宋威儀、民生分隊的柯佑霖以及重陽分隊的黃傳懿；而消防局與亞東醫院聯隊則由亞東紀念醫院的何驊醫師、專科護理師陳舒悅、陳昱聰、洪子洋，以及五股義消鄭喬尹共同組成。這兩支隊伍不僅在競賽中表現出色，更展現了新北市在救護技術上的深厚實力。



今（28日），這些獲獎隊伍於市政會議上向市長侯友宜獻上榮譽獎盃。侯市長對選手們的卓越表現表示高度肯定，並鼓勵他們將備賽期間的專業技術應用於實際勤務中，進一步提升新北市民的福祉。他強調，獲得國際獎項固然重要，但更為重要的是將這些技術用於實際救援工作中，拯救更多的生命，增進市民的安全與幸福。



侯友宜指出，新北市一向重視緊急救護政策，消防局在這方面的努力也不容小覷。新北市擁有全國最多的572位高級救護技術員，並率先成立TP+重症支援隊，導入雲端智能科技，與各急救醫院密切合作，形成綿密的緊急醫療救護網絡。這些措施大大提升了到院前及到院後的急救效率，使OHCA（院外心臟停止）患者的康復出院率從99年的3.1%提升至112年的11.45%，累計救活了2,354人，展現了新北市在守護市民安全方面的不懈努力。



局長陳崇岳表示，新北市積極參與各項國內外救護競賽，旨在提升國際競爭力及能見度。此次與亞東醫院聯手，為新北市贏得國際榮譽，是對自身能力的肯定，也展現了市府對市民安全的承諾。未來，消防局將繼續致力於提供更安全、安心的緊急醫療救護服務，守護新北市民的生命與安全。