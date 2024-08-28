李四川選新北穩了？　李乾龍脫口：已答應姓李的要當競選總幹事

▲國民黨內部認為黨內可能參選2026新北市長的人選中，李四川出線機率高。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026年九合一選舉，現任台北市副市長李四川最被黨內看好代表國民黨出戰新北市，雖然李本人從未正式表態參選意願，卻一直被視為熱門人選，各方民調的支持度也是居高不下。被問到除了李四川，檯面上新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷似乎都有意角逐，國民黨前秘書長李乾龍今（28日）受訪時脫口，自己已經答應一個姓李的要當競選總幹事。

李乾龍今天接受廣播節目專訪時，主持人黃暐瀚在廣告時間詢問，是否會搬到台中幫立法院副院長江啟臣選市長？李乾龍卻語出驚人，「我已經答應一個姓李的，我跟他說，我自告奮勇，我是你的結伴大哥，我當你的總幹事」。

節目開始後，黃暐瀚再問2026年新北市狀況，李乾龍說自己跟侯友宜蠻熟的，已經跟侯友宜說過，「你現在最大的任務就是要把棒子交好，不要掉到地上，不然會對不起新北市民跟全國人民」。

黃暐瀚進一步指出，那會交給侯友宜屬意的人選劉和然嗎？李乾龍強調，「支持能贏的人」，媒體都有做民調，如果是李四川的話，「我吃奶的力量拚下去」，雖然有人說李四川太客氣，不夠霸氣，但選市長又不是總統，要選總統的人才要有一點霸氣。