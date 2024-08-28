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環境部擬訂SRF「固體再生燃料」再利用管理辦法　最快年底公告

▲SRF固體再生燃料。（圖／翻攝環境部官網）

▲SRF固體再生燃料。（圖／翻攝環境部官網）

文／中央社

環境部籌組「SRF營運體檢輔導團」，將於9月完成體檢報告，後續整合燃料、空污等相關法規，擬訂定固體再生燃料原料用事業廢棄物共通性再利用管理辦法，最快年底前公告施行。

環境部今天發布新聞稿表示，針對固體再生燃料（SRF）的管理，現階段已依廢棄物清理法授權訂有製造技術指引及品質規範，為提升指引與品質規範管理位階，將整併現行SRF管理規定，強化料源管理、製造規範、使用管理及申報監控，擬訂定固體再生燃料原料用事業廢棄物共通性再利用管理辦法。

環境部指出，相關辦法目前已初擬修法方向及條文草案，後續於徵詢彙整各界意見後，將依行政程序於年底前公告施行，以提升法規位階。

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環境部自民國108年起推動可燃廢棄資源燃料化，109年訂定「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，112年滾動檢討修正，規範包含廢棄物料源、製造廠應設置必要設備、品質管理、後端使用設施種類及污染防制設施等，並訂有SRF品質標準。

環境部於今年6月至今已陸續預告5項子法修正草案，針對資源循環燃料（如SRF）使用等衍生的空氣污染課題，加嚴燃料成分、空氣污染防制設備、排放標準及檢測頻率等規定，以落實污染防制工作。

另外，環境部今年籌組「SRF營運體檢輔導團」，將於9月份完成體檢報告及對外說明，同時就輔導過程發現問題研議精進管理措施，針對使用SRF燃料、檢討及整合空污相關法規等，納入管理辦法。

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