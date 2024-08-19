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環境部斥2.8億推性別友善廁所　5年倍增至1246座

▲環境部推動性別友善廁所 。（圖／環境部提供）

▲環境部宣布推動性別友善廁所，5年內達1246座 。（圖／環境部提供）

記者楊惠琪／台北報導

根據環境部統計，全國列管公廁有4萬4732座，僅有623座是性別友善廁所，比例僅占1.4％。為滿足性別多元與各種如廁需求，環境部今宣布，明年起將投入2.8億元經費，補助各縣市改造或興建性別友善廁所，目標在2029年倍增達到1246座。

根據行政院性平處調查，在約1.3萬名多元性別者參與調查中，發現受訪者感受到不舒服、被歧視的情境或場域，有17%是發生在公共廁所、更衣室等空間。

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環境部表示，為提供更舒適的如廁空間，將推動「性別友善廁所倍增行動方案」，於2025年至2029年投入2億8035萬元，將現有623座性別友善廁所，增加到1246座，補助各縣市政府改造舊有公廁或新設性別友善廁所；並將「績優性別友善公廁」獎項納入績優公廁評比，也鼓勵私人企業設置性別友善公廁。

環境部指出，性別友善廁所，是指無論任何性別都可以自在使用的公廁，此外，性別友善廁所的設置也有助於緩解單一性別使用廁所的等候時間。而根據連續兩年辦理公廁滿意度調查，2022年有39.1%的受訪者知道性別友善廁所，有63.5%的受訪者願意使用性別友善廁所；2023年有44.1%的受訪者知道性別友善廁所，有69.6%的受訪者願意使用性別友善廁所，顯見民眾對於性別友善公廁的認知與使用意願有顯著的提升。 

▲環境部推動性別友善廁所 。（圖／環境部提供）

▲環境部推動性別友善廁所 。（圖／環境部提供）

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