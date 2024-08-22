彭啓明首提2032年減碳40％！推綠色成長戰略　每年投入千億元

▲彭啓明首度提出2032年減碳40％目標，並提出綠色成長戰略，每年將投入千億元，創造一百萬個綠色工作機會與新興綠領工作。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據國發會公布台灣2050淨零路徑，2030年碳排放量將比2005年減少24％±1。日前才透露年底前會重新檢視2030減碳目標的環境部長彭啓明，今（22日）提出每年投入一千億元的綠色成長戰略與2032年減碳40％目標。彭啓明說，賴總統日前交代減碳可否有更積極目標，所以提出減碳40％，但這要考慮到各部會，且按照目前生活方式，將永遠到不了目標，故要用新的方法，現在正進行跨部會協調中。

碳費3子法將在8月底前正式公告，外界相當關心碳費進度。彭啓明日前曾提及，第5次碳費費率審議會最快9月初召開，年底前決定費率，今年底進入排碳有價時代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天是環境部一周年部慶，彭啓明邀請歷任環保署署長等貴賓到場參加，會中彭啓明除回顧過去一年的施政成果，包括利用科技與人工智慧技術，提升大氣監測廢棄物管理效率，更針對未來工作提出綠色成長戰略，將籌劃綠色金融，每年投入一千億元，帶動兆元級投資，創造一百萬個綠色工作機會與新興綠領工作，並朝向2032年減碳40％努力。

會後彭啓明接受媒體聯訪，媒體詢問「2032年減碳40％」是否為政府新目標。彭啓明表示，「這是我個人衷心的期待」，因為日前總統府召開氣候變遷對策委員會後，賴總統曾有交代，減碳是否可以有更積極的目標出現，而目前國發會的台灣2050淨零路徑，2030年碳排放量目標是將比2005年減少24％±1，故提出更積極的「2032年減碳40％」目標。

不過，彭啓明也坦言，如果按照目前生活方式，光是做到「24％±1」都有難度，更永遠到不了40％目標，所以一定要改變，也要用新的方法，目前行政院正副院長與閣員都非常支持，要環境部協助盤點與計算，包括減碳效益要算的更清楚，才能往下走，所以環境部會窮盡各種方法，推動改變這件事，故設定目標一定要比「24％±1」更高才行，也希望在2032年賴總統第二任任期內完成這個目標。