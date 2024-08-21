飲用水標準將納管致癌「全氟化合物」　超標最高罰60萬

▲環境部因應全氟化合物（PFAS）管制趨勢，預告修正飲用水水質標準，超標最高可罰60萬。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

全氟烷基物質（PFAS）對人體健康有致癌風險。為避免PFAS進入飲水系統而對民眾健康產生危害，環境部今（21日）預告修正飲用水水質標準，淨水處理設備相關單位需從明（114年）起的2年半內，強化自主檢測管理，並從116年7月1日起，飲用水水質不符合「PFAS」標準者，將直接處罰6萬元以上、60萬元以下罰鍰，屆期未完成改善還可按日連罰。

環境部指出，全氟烷基物質（PFAS）屬持久性有機污染物，對人體健康有致癌風險，若是進入飲用水供水系統，將對民眾健康產生危害疑慮。故環境部在今年3月訂定「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，並在5月訂定相關指引值，做為行政管理指導作業依循。

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為因應國際管制趨勢，提高管理強度，環境部導入飲用水水質標準，進行強制規範，並修正條文第三條之一，增訂全氟烷基物質（PFAS）水質標準及相關管理規定。包括淨水處理設備相關單位從明年起2年半內，強化自主檢測管理；超過最大限值者，應通報並提出「飲用水水質管理計畫」備查；水質管理計畫如需增購設備或工程者，最遲2年內執行完成，未涉及工程者，則應在3個月內完成。

環境部表示，從116年7月1日起，將會加強抽驗並對不符合飲用水水質「PFAS」標準，不符標準將直接裁處，可處新臺幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善，可按日連罰。後續環境部將參考國際管制趨勢，持續滾動檢討修正或加嚴標準，以確保飲用水安全。