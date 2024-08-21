　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飲用水標準將納管致癌「全氟化合物」　超標最高罰60萬

▲▼環境部因應全氟化合物(PFAS)管制趨勢，預告修正飲用水水質標準。（圖／環境部提供）

▲環境部因應全氟化合物（PFAS）管制趨勢，預告修正飲用水水質標準，超標最高可罰60萬。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

全氟烷基物質（PFAS）對人體健康有致癌風險。為避免PFAS進入飲水系統而對民眾健康產生危害，環境部今（21日）預告修正飲用水水質標準，淨水處理設備相關單位需從明（114年）起的2年半內，強化自主檢測管理，並從116年7月1日起，飲用水水質不符合「PFAS」標準者，將直接處罰6萬元以上、60萬元以下罰鍰，屆期未完成改善還可按日連罰。

環境部指出，全氟烷基物質（PFAS）屬持久性有機污染物，對人體健康有致癌風險，若是進入飲用水供水系統，將對民眾健康產生危害疑慮。故環境部在今年3月訂定「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，並在5月訂定相關指引值，做為行政管理指導作業依循。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為因應國際管制趨勢，提高管理強度，環境部導入飲用水水質標準，進行強制規範，並修正條文第三條之一，增訂全氟烷基物質（PFAS）水質標準及相關管理規定。包括淨水處理設備相關單位從明年起2年半內，強化自主檢測管理；超過最大限值者，應通報並提出「飲用水水質管理計畫」備查；水質管理計畫如需增購設備或工程者，最遲2年內執行完成，未涉及工程者，則應在3個月內完成。

環境部表示，從116年7月1日起，將會加強抽驗並對不符合飲用水水質「PFAS」標準，不符標準將直接裁處，可處新臺幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善，可按日連罰。後續環境部將參考國際管制趨勢，持續滾動檢討修正或加嚴標準，以確保飲用水安全。

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

許光漢入伍！爆成功嶺長官下「3大禁令」

不是開電扇！台電曝「1秘訣」讓熱氣加速OUT　大減冷氣耗電量

新莊思源夜市攤販涉「私賣50種中國零食」！最高恐被罰300萬

黃牛哭出來！「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方開無限量預購

明「處暑」5生肖走好運！屬猴正偏財運強、第一名身邊有貴人

明「處暑」！3星座財運大爆發　這類人「有意外之財」快買彩券

別再猜了！出現這8個徵兆代表他／她偷偷對你有感覺

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

許光漢入伍！爆成功嶺長官下「3大禁令」

不是開電扇！台電曝「1秘訣」讓熱氣加速OUT　大減冷氣耗電量

新莊思源夜市攤販涉「私賣50種中國零食」！最高恐被罰300萬

黃牛哭出來！「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方開無限量預購

明「處暑」5生肖走好運！屬猴正偏財運強、第一名身邊有貴人

明「處暑」！3星座財運大爆發　這類人「有意外之財」快買彩券

別再猜了！出現這8個徵兆代表他／她偷偷對你有感覺

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

國蛋演出遭襲臀喊告！兇手被揪出曾參加《大嘻哈》　主辦方證實了

馬來熊麻麻教育小孩熊！　媽咪：再吵就賞你一巴掌

生活熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

許光漢入伍！爆成功嶺長官下3禁令

赴日買Dyson吹風機「回台灣不能用」！原因曝

台電曝1秘訣　減少冷氣耗電量

IG限動「1功能」回覆變公開！他當場社死超崩潰

別再猜了！出現這8個徵兆代表他／她偷偷對你有感覺

明「處暑」！3星座財運大爆發

史上最正三寶！她險釀車禍道歉融化眾人

林郁婷接1代言！粉絲驚喜哭：沒人比妳適合

恐有「珊珊」颱風　估最快明晚生成

女兒繼承60張台積電！　「繳不出500萬遺產稅」專家提1解方

收150元現金沒檢查！外送員事後一看賺翻

更多熱門

相關新聞

台灣山葉國產化MT-15送驗資料曝

台灣山葉國產化MT-15送驗資料曝

Yamaha台灣山葉在今年6月宣布將推出「國產化MT-15」後，最近該車也在環境部機車新車審驗資料名單中，依照交車時程落在第4季來看，距離上市不會太久。這也是台灣山葉繼愛將SR150後，暌違16年後的國產輕檔車。

環境部斥2.8億推性別友善廁所　5年倍增至1246座

環境部斥2.8億推性別友善廁所　5年倍增至1246座

9月初開第5次碳費審議　彭啓明：台灣今年底進入「碳有價時代」

9月初開第5次碳費審議　彭啓明：台灣今年底進入「碳有價時代」

營養師揭「4大飲用水地雷」

營養師揭「4大飲用水地雷」

彭啓明嘆「談核能藍綠自動歸隊」　氣候委員會將弭平資訊落差

彭啓明嘆「談核能藍綠自動歸隊」　氣候委員會將弭平資訊落差

關鍵字：

飲用水全氟化合物環境部PFAS

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面