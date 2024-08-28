颱風珊珊進逼日本九州　豐田汽車暫停14座工廠產線

▲颱風珊珊持續朝日本九州方向前進，暴風圈對南韓濟州島也造成影響。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第10號颱風「珊珊」目前正在日本九州南方，持續以緩慢的速度往北前進，目前暴風半徑已經觸及鹿兒島縣種子島、屋久島，預估今（28）日傍晚將為鹿兒島縣帶來暴風和巨浪。對此，豐田汽車局定讓日本國內的工廠和生產線「全面停工」，以確保員工們的生命安全。

根據日媒《TBS News》，威力「非常強」的10號颱風珊珊恐怕將為日本列島帶來無可預期的暴風雨，雨量不排除刷新紀錄，因此豐田汽車宣布，從今（28）日傍晚起至明（29）日上午之間，讓日本國內所有的工廠與生產線「全面停工」，包括14座工廠、28條生產線。

目前只有位於東京都羽村市的工廠確定將於29日上午復工，至於其他間工廠和生產線的復工時間，將視颱風產生的影響，於29日上午進行判斷。

豐田汽車解釋決定停工的因素，「為了確保公司內外從業人員和相關人士的安全，同時考量到颱風影響物流後，所引發的缺乏零件等問題。」

報導指出，距離上一次因考量到颱風所造成的影響，使得豐田汽車做出停工決定，是2018年9月的第21號颱風、強颱燕子。

《韓聯社》則指出，隨著颱風珊珊以緩慢速度北上，除了對九州地區造成重創以外，其暴風圈也將對南韓濟州島造成影響，因此當地氣象廳已經針對濟州島發布「強風注意報」，提醒可能出現豪雨、強風、巨浪等。28日下午2時瞬間最大風速，漢拏山鳥接岳為每秒18.2公尺、濟州市舊左邑金寧里17.1公尺。

至於從28日0時至下午2時的累積降雨量，濟州島漢拏山御里牧154.55mm、威勢岳153.5mm、三角峰124mm等。