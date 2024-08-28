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雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲明、後天水氣增多，午後各地及山區都可能有局部短暫雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（29日）、後天水氣增多，午後降雨範圍擴大，各地及山區都可能有局部短暫雷陣雨，周六水氣減少，降雨範圍縮小，下周二、三，水氣再增多，各地及山區都有短暫陣雨的發生機率；珊珊颱風預估往日本方向前進，但部分模式顯示下周不排除路徑往南走，是否影響台灣，持續觀察。

氣象署預報員張承傳說，明天水氣逐漸增多，清晨西半部有局部短暫陣雨，白天多雲，但午後降雨範圍擴大，各地山區及平地的午後雷陣雨機率提高，且有局部大雨發生機率，周五天氣與明天類似。

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▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周六至下周一水氣稍微減少，午後雷陣雨區域縮減至中南部及其他山區下周二、三水氣再增多，午後雷陣雨區域擴大，各地及山區都有降雨機率。由於環境風場偏西南風，清晨至上午中南部有零星降雨，北部也有零星雨勢。

溫度方面，張承傳指出，未來一周高溫33至35度，明天台北市、新北市及台東地區局部出現36度以上高溫。另外，周六前夜晚至清晨，金門及馬祖地區容易有低雲或霧，影響能見度。

▲▼珊珊颱風路徑潛勢圖 。（圖／氣象署提供）

▲珊珊颱風路徑潛勢圖 。（圖／氣象署提供）

張承傳說，由於導引氣流偏弱，目前珊珊颱風移動速度緩慢，以偏北方向前進，預計明天會在日本九州登陸，逐漸影響日本關東、關西天氣。登陸後，珊珊以每小時10公里以下慢速移動，影響日本時間拉長，但減弱為輕颱的程度。

張承傳提到，目前部分模式預估珊珊颱風未來2、3天持續往日本移動，但也有些模式顯示第4、5天路徑可能往南走，下周是否可能影響到台灣，本周會持續密切觀察。

他表示，由於台灣仍在相對低壓帶環境，南海、菲律賓東方海面一帶可能熱帶擾動發展，是否發展為熱帶性低氣壓或颱風，約下周這段時間再來觀察。

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