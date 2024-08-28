約旦河西岸9死！巴勒斯坦控以色列突襲「擴大戰爭」　醫院被包圍

▲ 約旦河西岸哲寧頻遭以色列軍事活動壓迫。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴勒斯坦官員指控，以色列28日對被占領的約旦河西岸發動攻擊，至少殺死9名巴國人，還封鎖動盪的哲寧市（Jenin）出入口及醫療設施，意圖擴大加薩戰爭。

綜合《美聯社》等外媒，約旦河西岸的巴勒斯坦衛生當局指出，以軍28日的攻擊至少造成9人死亡，其中7具遺體送往另一座西岸城市圖巴斯（Tubas）的醫院，另外2人則送往哲寧的醫院，身分分別為25歲的賈巴林（Qassam Jabarin）及39歲的巴魯特（Asem Balout）。

巴勒斯坦武裝組織28日稱正與以軍交火，哲寧省長阿布魯布（Kamal Abu al-Rub）指控，以軍包圍哲寧市，封鎖出入口和往醫院的通道，破壞難民營基礎設施。巴國衛生當局則指出，以軍用土製路障封鎖通往哲寧一間醫院的路徑，還包圍當地其他醫療設施。

自從哈瑪斯去年10月7日突襲以色列引發戰爭以來，以色列幾乎每天襲擊約旦河西岸。以軍28日證實在哲寧和圖卡門（Tulkarm）展開「反恐行動」，但未提供進一步細節。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）則在社群平台X發文，將約旦河西岸比作加薩，呼籲採取類似措施，「面對這項威脅，我們必須像對付加薩的恐怖主義基礎設施一般，包括暫時撤離巴勒斯坦居民，以及任何可能需要採取的措施。這是一場全面戰爭，我們必須勝利」。

哈瑪斯呼籲約旦河西岸巴勒斯坦人起身反抗，指控以色列此次突襲是擴大加薩戰爭計畫的一環，同時指責美國對以色列的支持導致衝突升級。