以黎猛烈交火！伊朗警告：將明確報復以色列　但無意加劇緊張

▲ 伊朗4月發動空襲，以色列防空系統發揮作用。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與黎巴嫩真主黨25日凌晨發生數月來最猛烈交火，外界先前預期真主黨及伊朗會對以色列採取報復攻擊，如今真主黨稱已完成第一階段行動，而伊朗也警告，將為遇害的哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）復仇，但不尋求加劇地區緊張。

真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）及哈尼雅雙雙遇害，外界預期真主黨及伊朗將對以色列發動報復攻擊。而以色列25日以「先發制人」為由，派上百架戰機打擊黎巴嫩境內真主黨火箭裝置，真主黨隨後宣布展開報復，向以色列發射320枚火箭彈。

真主黨事後聲稱，將視此次行動成果評估是否採取進一步攻勢。而伊朗在以黎互轟後重申將為哈尼雅之死復仇，但不尋求情勢升級。

綜合《路透》及《天空新聞》，伊朗外交部26日聲明，外長阿拉奇（Abbas Araqchi）和義大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）通話中表明，伊朗對於哈尼雅遇害的回應將是「明確、慎重且精心策畫的」，「伊朗不尋求加劇緊張情勢，但伊朗並不害怕」。

阿拉奇也在社群平台X發文寫道，將發動決定性的報復行動，但「我們不擔心情勢升級，也不尋求如此，不像以色列」。

此前，塔亞尼呼籲各方保持克制，採取有建設性的方式，以阻止地區軍事行動的循環，「這只會帶來更多痛苦」。