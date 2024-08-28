男童好奇「罐裡有什麼」　博物館3500年文物毀了

▲赫克特博物館逾3500年古文物碎一地。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列一名4歲男童日前和家人到海法（Haifa）一間博物館參觀，結果意外打破一只保存完好的罕見文物，該文物可追溯到公元前2200年至公元前1500年。

BBC報導，海法的赫克特博物館（Hecht Museum）表示，破碎的文物可追溯到至少公元1500年前的青銅器時代，因為保存相當完好，所以顯得非常罕見。

該文物在博物館入口展示，因為館方認為讓文物與參觀者間沒有任何障礙物阻礙，具有一種特別的魅力，所以並未用玻璃或任何阻擋物將這罕見的文物阻隔起來。

男童父親艾力克斯（Alex）表示，他起初看到兒子站在已經碎了一地的古瓶旁邊，心想「不會是我兒子做的」，但是他也很震驚，直到將兒子的情緒安撫下來後，他才與保全溝通。釐清情況後，他表示，兒子是因為好奇罐裡裝的是什麼東西，才會輕輕地拉動罐子。

赫克特博物館表示，若個案有故意損壞展品的情況，館方就會要求警方介入並嚴厲處理，但本案是小孩意外損壞的，因此他們並未責怪，還請來一名修復專家進行處理。

艾力克斯看到罐子被修復，表示如釋重負，也向博物館表示感到非常抱歉，因為古文物已經不再是同個物品了。然而，博物館仍堅持，只要有可能，就盡量不在展品與參觀者間以障礙物或玻璃隔開，「雖然發生了罕見的事件，但我們打算延續這一傳統。」