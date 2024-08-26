以黎大規模互轟！　CNN逆風分析：中東全面衝突風險「大大降低」

▲黎巴嫩與以色列上周末互轟，邊境一側出現明顯火光。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列和黎巴嫩之間的衝突在過去一個月急劇升級，雙方都在為可能爆發的更大規模戰爭做準備，外界也擔憂這場戰爭將擴散至整個中東，演變成區域性大戰。然而，隨著以黎在上個周末互相發射火箭和飛彈，CNN認為全面衝突的風險似乎已大大降低。

據CNN報導，上個月，黎巴嫩對以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights）發動火箭彈襲擊，引來以色列的報復，於7月31日對貝魯特發動空襲，炸死了真主黨的最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），而真主黨也多次揚言要展開報復行動，令以黎邊界緊張局勢升級，國際社會也擔憂2國之間的衝突恐將讓整個中東被捲入戰爭之中。

24日晚間，以色列軍方以事先偵察到黎巴嫩真主黨將對以進行大規模襲擊為由，對黎巴嫩境內目標進行了「先發制人」的打擊。隨後，真主黨朝以色列北部發射320枚火箭彈和無人機，並稱此舉是為了報復以軍殺害舒庫爾的行為。

▲以色列公布「空襲黎巴嫩」畫面。（圖／翻攝自X@IDFSpokesperson）

事後，真主黨聲稱他們襲擊了以色列11座軍事基地，並造成一個「具有高價值的軍事目標」被摧毀，不過以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，所有真主黨的無人機都已被以色列的防空系統攔截。黎巴嫩衛生部指出，以色列的襲擊造成了3人死亡。

此次越境交火標示著真主黨和以色列之間長達11個月的敵對行動已顯著升級，但也緩解了人們對全面戰爭的擔憂。以色列當局在交火後迅速解除對北部地區的安全限制，而真主黨則宣布對以色列的第一波攻擊已結束，恢復邊境地區的低強度衝突。

西方國家持續進行外交斡旋，敦促真主黨和伊朗保持克制，並試圖推動加薩停火談判。然而，儘管美國付出了巨大外交努力，結束戰爭的談判仍進展緩慢。最新的衝突升級表明，無論是伊朗還是其非國家武裝盟友，似乎都無法承受更大規模戰爭的後果。