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傻眼！女子眼睛不適就醫才驚覺隱眼卡3週　醫提醒：注意材質、佩戴時間

▲▼隱形眼鏡,材質,時間,醫療,中央社。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲為了運動或愛美，許多眼鏡一族會選擇佩戴隱形眼鏡，但醫師提醒要注意材質以及佩戴時間。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

女子眼睛卡卡就醫，翻開眼皮竟有隱形眼鏡卡在邊角。醫師提醒，2種隱形眼鏡材質適合不同族群，都不宜戴超過8小時。食藥署指出，台灣是隱形眼鏡生產大國，勿在網路購買。

台北醫學大學附設醫院眼科部主治醫師林宜鴻今天出席衛生福利部食品藥物管理署例行記者會表示，這名年輕女患者因覺得眼睛卡卡、有異物感而就醫，沒想到把上下眼皮翻開，發現有隱形眼鏡在裡面卡了2、3週，引起角膜炎。

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林宜鴻說明，坊間隱形眼鏡材質可分為水膠、矽水膠2種。前者含水量較高，佩戴感舒適，但戴久了以後，水分會慢慢從眼睛表面蒸發，水膠材質又仍需要維持保有很多水分，因此會吸走眼睛的淚水，反而造成眼睛乾澀。

矽水膠則因添加矽，含水量較低，比較硬、異物感較重，但林宜鴻指出，其反而不太會吸走眼球表面的淚水，因此比較不容易乾澀。此外，添加了矽的材質，透氧性較高，長期來說對角膜健康比較好；水膠則是透氧性較低，可能導致眼睛缺氧、發紅。

「沒有一定哪個比較好，而是適合不同族群。」林宜鴻說，水膠適合眼睛比較敏感者短時間佩戴，例如打籃球等；若是要整天盯著電腦的上班族，就比較適合矽水膠，不過兩種都建議不要佩戴超過8小時，可以中間拔下來休息，或隨身攜戴眼鏡更換。

至於瞳孔放大片，林宜鴻指出，因其比隱形眼鏡多一層塗料，會覆蓋住孔洞導致透氧性下降，因此建議佩戴時間更短，水膠材質不宜超過4小時，矽水膠則不要超過6小時。

清潔上，林宜鴻建議，務必洗淨雙手後再搓洗，並每次更換新鮮保養液，隱形眼鏡盒也要定期換新，以免蛋白質沉澱、滋生細菌。若沒清潔好、滋生細菌，恐侵入角膜，引發流淚、劇痛，造成角膜潰爛。若細菌入侵基質層、造成傷口，結痂組織可能會遮擋到視線，就得接受角膜捐贈。

食藥署副署長王德原表示，台灣是隱形眼鏡製造大國，國內出口醫療器材中，隱形眼鏡出口值排行第1，達每年5億美元。國內共登記有國產製造商34家、輸入廠商51家，隱形眼鏡許可證共核發近1400張，其中國產占1163張，此外也有600多張瞳孔放大片許可證。

王德原指出，隱形眼鏡屬於醫療器材，不可在網路上販售，若違反依法可罰新台幣3萬到100萬元罰鍰。除固定與地方衛生局合作巡查網路販售，對於境外賣家，也將找數發部討論，研究可避免民眾搜尋到的方式。同時呼籲民眾自合法管道購買，購買前看清楚包裝上的醫療器材許可證字號。

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