丈夫驟逝「人妻出書安慰幼子」　案情逆轉！檢控：兇手就是她

▲丈夫過世後，庫莉曾經出書安慰兒子，未料如今被指控謀殺老公。（圖／翻攝臉書，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國猶他州人妻庫莉（Kouri Richins）丈夫驟逝，為了安慰失去爸爸的3個孩子，甚至自費出版童書，談論如何走出至親離世的痛苦。如今，她卻被指控謀殺親夫，面臨11項聯邦重罪指控，本周被法官裁定，必須出庭受審。

2022年3月，庫莉半夜通報911表示，老公艾瑞克（Eric Richins）倒在床尾「摸起來很冰冷」，已經沒了生命跡象。驗屍結果顯示，死者體內含有致命含量5倍的毒品芬太尼（fentanyl）。大約1年後，庫莉自費出版童書《你跟我在一起嗎》，描述一個長出天使翅膀的父親，過世後依然看照幼子的故事。

不過，檢方經過一番調查後認為，原本是死者遺孀的庫莉，才是此案兇手。他們指出，庫莉親手在老公的雞尾酒裡摻毒，曾用手機搜尋「警察可以強迫你測謊嗎」、「如果某人中毒死亡證明會寫什麼」、「如何遠端永久刪除iPhone資料」等，還在艾瑞克不知情的狀況下，為他買了近200萬美元的壽險。

檢方更指出，在艾瑞克喪命前幾天，庫莉就曾把芬太尼夾入老公的三明治裡，當時引起嚴重反應，但沒有致命。她隔天傳訊息給情夫，「如果他能離開……生活將會如此完美。」

庫莉如今面臨多項重罪指控，包括加重謀殺罪、散播管制藥物、多項詐欺與偽造罪名。儘管她27日出席聽證會時，對於所有的11項指控均不認罪，仍被下令明年4月28日必須出庭受審。