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港女移民加拿大　開車離家卻遭殘忍「綁架燒屍」！3涉案少年被捕

▲▼香港移民女子梅育英在加拿大被綁架謀殺，屍體還曾被焚燒。（圖／翻攝自X）

▲香港移民女子梅育英在加拿大被綁架謀殺，屍體還曾被焚燒。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

加拿大最近發生了一起綁架謀殺案，從香港移民加拿大的56歲女子梅育英，在8月9日離奇失蹤，直至22日當地警方才在安大略省的帕里灣（Parry Sound）尋獲其遺體。儘管警方暫時還未查明梅育英的死因，但其屍體曾被焚燒，而警方目前也已拘捕3名涉案少年，3人此前皆有犯罪前科。

據港媒報導，梅育英於1990年代從香港移民至多倫多，從事房地產經紀業，並活躍於政商界，曾多次與中國高淨值移民投資者完成商業地產及豪宅交易。警方認為，這起案件具有針對性，但警方暫時還無法得知梅育英成為目標的原因，目前也沒有證據顯示這起案件與其政治觀點有關。

外媒指出，梅育英在當地9日離開住所，並在上午11時與家人通話後失聯，直到當天下午，民眾在一家商場的停車場發現她的白色賓士GLE 450 SUV。警方指出，她當天原本要前往多倫多北邊車程不到半小時的斯多夫維爾（Stouffville）進行房地產交易，不料期間卻被人綁架至帕里灣。隨後，警方於22日在帕里灣尋獲梅育英的遺體，遺體被焚燒且死因未明，需等待驗屍報告以確定死亡原因。警方表示，目前的證據顯示這是一宗謀殺案。

最新消息指出，警方現已拘捕3名16至17歲涉案少年，而這幾名少年都有非法持有武器、使用槍支、欺詐等犯罪前科。警方透露，梅育英失蹤後，這幾名嫌犯曾在多處使用她的信用卡，因此警方將對3人分別控以非法持有管制武器、欺詐、未遵守緩刑或釋放令等多項罪名，但他們暫時還未被正式控以謀殺罪。

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