印度女醫遭性侵辱屍！男嫌「扮警察」醫院趴趴走　耳機成逮人關鍵

▲ 羅伊被捕畫面。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度加爾各答一名31歲實習女醫師陳屍醫院，遭人殺害後褻瀆屍體，點燃全國人民怒火。調查發現，男嫌羅伊（Sanjoy Roy）並非醫院員工，疑似假冒員警令保全和死者放下戒心，遺留在現場的藍牙耳機成為逮捕他的關鍵，不過案情似乎還有內幕。

綜合NDTV等印媒，羅伊被控性侵及謀殺加爾各答RG Kar醫院31歲實習女醫師，他2019年起擔任當地警局約聘人員，月薪12000盧比（約新台幣4637元），協助交管及災害處理，但後來調到這間醫院的警察分隊，可以自由進出所有部門。

羅伊並非正式員警，但會穿著印有「加爾各答警察」字樣的衣服晃來晃去，聲稱自己是警察，機車上也有警徽，因此很多約聘人員都誤以為他是警察。

醫院監視器拍下他在9日凌晨4點進入急診室的身影，可見他脖子上掛著頭戴式耳機。幾小時後死者在同棟大樓會議廳被發現，而羅伊的耳機就掉在遺體旁，成為逮捕他的關鍵。

他在警方審問下很快就承認犯行，但沒有任何悔意，還若無其事說道，「想要的話就絞死我啊」，手機裡也搜出大量情色影音。

但案情似乎還有內幕，死者父親9日上午接到醫院胸腔部門助理部長的電話，通知他女兒的死訊，卻稱她是自殺身亡，起初還不讓他們看遺體，直指部門內部可能有人涉案。警方仍在調查院方聲稱是輕生的原因，以釐清是否有隱匿真相的嫌疑。

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