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無會計師願幫柯文哲查帳　朱立倫救援？國民黨：黨務忙碌沒空

▲▼國民黨主席朱立倫出席113年中元普渡 聯訪 黨主席選舉 訪美行程規劃相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨上周發函台北市會計師公會，希望由公會派員協助第三方公正簽證，不過，台北市會計師公會今（28日）表示，沒有人願意接案，已發函回覆民眾黨。對於綠委建議民眾黨可以考慮請具有會計專長的國民黨主席朱立倫幫忙，國民黨發言人楊智伃受訪回應，民進黨不必酸言酸語，就像國民黨不會問王定宇要不要教柯文哲如何管理房東與房客的關係。

綠委王定宇今表示，誠心建議，白營小藍可以慎重考慮羅淑蕾、朱立倫，這二位也具備會計專長，而且算是同屬藍營友軍。他說，如果再沒有人選，真的會只剩下電影《會計師》的主角班艾佛列克了。綠委林楚茵也說，以民眾黨這種「白內帳」或是「白內戰」的行事風格，有人敢接案子嗎？

楊智伃強調，朱立倫剛結束訪美，黨務工作忙碌，根本沒有時間幫忙，並呼籲民眾黨面對爭議，要好好對外解釋、釐清帳目，向外界說明如何使用政黨補助款。

楊智伃也正告民進黨，就像國民黨也不會去問王定宇，要不要教柯文哲管理房東、房客關係；不會叫林宜瑾教柯文哲怎麼處理助理費、不會叫賴清德幫柯文哲做復健，因此這些酸言酸語實在是大可不必。 

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