墾丁國旅崩盤後現況曝！百萬YTR實地走訪　揭當地真實物價

▲見習網美小吳在IG限動曬出到墾丁拍片的花絮。（圖／擷取自Instagram／beauty___wu）

圖文／CTWANT

南台灣旅遊勝地墾丁近期爭議不斷，除了沙灘遭陽傘業者占用影響海岸風光外，物價更被詬病剝削遊客，導致墾丁觀光逐漸沒落。對此，YouTuber見習網美「小吳」也實地走訪墾丁大街，公開當地消費現況。

網紅小吳昨（27日）在IG發出多則限動，並打卡標記墾丁大街，只見他與團隊好友Yoyo走在攤販林立的墾丁大街上，隨手拍下一家炸物攤，發文表示「大家都在討論物價，我們來實際走訪。」

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▲小吳實地走訪墾丁大街，公開當地的消費現況。（圖／擷取自Instagram／beauty___wu）

從照片中可見，炸物攤的招牌上寫著，炸年糕價格小份60元（7個）、大份100元（14個）；炸湯圓小份60元（12個）、大份100元（24個）。小吳也預告，接下來會將這次的墾丁探訪之旅剪成影片上架，提醒大家記得關注，「之後影片一定要看喔，好好笑。」

不過由於小吳所創立的手搖飲品牌「十盛熟成奶茶專賣店」，先前才剛爆出「假奶」風波，因此遭到網友紛紛撻伐，「至少別人的東西真材實料」、「把人當盤子的人，去看別人怎麼把別人當盤子」、「墾丁再怎麼坑也沒拿假的來騙」、「應該是去場勘看看能不能再開一間盤子店」、「跟他的奶精奶茶比墾丁的東西算便宜吧。」

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