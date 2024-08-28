　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暴利引偷拍「高價狩獵」　女性上公廁無奈自備紙袋套頭

圖文／CTWANT

偷拍網「創意X房」案持續延燒，檢警日前大舉搜索，再逮捕449名涉案男性，包括網站管理員和多位偷拍者，也導致大眾人心惶惶，新北市議員張維倩揭露，有女性如廁時害怕成為受害者，只能自備紙袋防止偷拍，多位民意代表也聯合喊話，希望政府重視資安及偷拍問題，保障民眾權益。

據了解，「創意X房」成立至今12年，畫面「主打一個真實」，販售偷拍性交、成年男子對未成年女子性交、猥褻等影片內容，還會附上被害人的生活照與臉書、IG等真實訊息，並將提供影片的成員稱為「自售者」，影片獲利採分潤制五五分帳。

而該網站影片動輒便有數百上千萬利潤，北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」偷拍案影片就讓自售者海撈千萬元，在「殺頭生意有人做」的原則下，偷拍狼各出奇招，將被害人的痛苦當成他們發財路上的墊腳石。

北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」偷拍案使「自售者」海撈千萬元，偷拍狼也在超高利潤下各出奇招，導致女性人人自危。（圖／翻攝畫面）

▲北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」偷拍案使「自售者」海撈千萬元，偷拍狼也在超高利潤下各出奇招，導致女性人人自危。（圖／翻攝畫面）

據悉，這些偷拍狼平時任職於各行各業，甚至有國小和補習班老師，他們在教室與洗手間內安裝針孔，偷錄下女童如廁更衣的畫面，滿足私慾的同時也販售牟利，偷拍亂象導致人人自危，對於公共場所幾乎失去信任。

張維倩日前在議會總質詢上揭露，有女性擔心自己在外上廁所時被偷拍，只好自備紙袋戴在頭上，直呼「實在很悲哀」，也表示偷拍狀況屢見不鮮，廁所和哺乳室都曾被安裝針孔攝影機，女性實在無法分辨，多位民意代表喊話希望政府重視資安及偷拍問題，保障民眾權益。

警方表示，在外使用百貨公司、公園等場所的公共廁所時，一定要注意垃圾桶、馬桶內和馬桶下方，有不肖人士曾將針孔攝影機藏在零食包裝裡，偽裝成垃圾放置在垃圾桶，大稻埕公廁也曾被放置寶特瓶針孔，必要時可使用反針孔偵測器以防範未然。

大稻埕公廁日前發生偷拍案，朱姓色狼將針孔裝進寶特瓶內，所幸有民眾發現，朱男當場被逮。（圖／翻攝畫面）

▲大稻埕公廁日前發生偷拍案，朱姓色狼將針孔裝進寶特瓶內，所幸有民眾發現，朱男當場被逮。（圖／翻攝畫面）

警方強調，旅社、賓館和飯店等設備齊全，更容易窩藏針孔攝影機，飲料杯、零食袋、芳香劑、掛勾、插座、螺絲釘都是針孔偷拍常見的藏匿處，而偷拍針孔常會對準臥室床位，民眾在外投宿時則要仔細檢查面對床位的設備與擺設，如發現有奇怪孔洞的可疑物品，則可用便利貼遮蓋。

警方提醒，進入淋浴間或摩鐵應先檢查周遭是否有異樣，可拉上窗簾並關燈，讓房間處於全黑狀態下，利用手機手電筒照射可疑之處，或開閃光燈拍照，如果發現有反光物，極可能是針孔鏡頭若發現身邊有疑似針孔偷拍情況，請在第一時間報警、舉發，保護自己也保護他人。

延伸閱讀
直擊偷拍據點1／拍賣網噁心群組售海量偷拍片　娃娃機店竟是地下色情巢穴
幫兇租車公司1／北市電纜偷盜用車多來自這裡　警：他們只租給做壞事的人
六棒回歸1／棒棒堂真的要合體！實境秀《來吧！哪裡怕》…背後金主給八百萬

ET快訊
可以爆買了？日本考慮取消「免稅品禁拆封」、每日消費上限
八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務
阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事
快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方查核
連4棒都短打是什麼水準？辜仲諒督促中華隊：要能攻不要只守
快訊／遭檢廉帶離議會搜索！　應曉薇回應了
政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令
股東提告彭雪芬等5人　新光金發重訊！4點回應
快訊／鹿兒島發布「最高級別」颱風特別警報！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事

快訊／高雄民宅火警！男子受困3樓　消防雙節梯助脫困

變態健身教練追正妹「狂寫9信親送到家」　還到公司外站崗

老農衝銀行匯千萬積蓄！與妻在警局前大吵　警揭洗錢帳戶真相

台南運河竟有人「撒漁網捕魚」還留垃圾　市府：最高罰30萬

為求勝出找幽靈人口！屏東市金泉里長莊美香當選無效確定

徽章有瑕疵？苗栗男蒙面報復...軍品店老闆慘遭辣椒水、榔頭攻擊

快訊／國1南九如段「3大車追撞」　占2車道...後方回堵5公里

A走《沃草》1741萬！林祖儀還錢仍被起訴　2任執行長都出事

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事

快訊／高雄民宅火警！男子受困3樓　消防雙節梯助脫困

變態健身教練追正妹「狂寫9信親送到家」　還到公司外站崗

老農衝銀行匯千萬積蓄！與妻在警局前大吵　警揭洗錢帳戶真相

台南運河竟有人「撒漁網捕魚」還留垃圾　市府：最高罰30萬

為求勝出找幽靈人口！屏東市金泉里長莊美香當選無效確定

徽章有瑕疵？苗栗男蒙面報復...軍品店老闆慘遭辣椒水、榔頭攻擊

快訊／國1南九如段「3大車追撞」　占2車道...後方回堵5公里

A走《沃草》1741萬！林祖儀還錢仍被起訴　2任執行長都出事

太原「黑神話悟空」雕塑被遊客踩壞　搭遊戲熱潮三天三夜雕刻完成

曾偉喆致勝安、張趙紘炸裂2分砲　U18中華隊6比4勝U23

母含淚器捐！海龍CO2外洩38歲男昏迷...第1次腦死判定完成

林襄躲床上哭！心碎原因曝光「被淡忘了」忍N年才說：我比較窩囊

拍戲生愛CP+1！森川葵與小2歲男偶像秘遊泰國…前2任都是日劇男神

澀谷超萌「吉伊卡哇拉麵店」開張！必吃菜單一次看　只到明年5月

「新一代TOYOTA Camry」中東只賣汽油、沒油電！外媒：老氣、落伍了

陸飲料店員工「掉包付款碼」　爽賺17萬元「放店長苦扛爛業績」

柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有性慾」

八點檔女星斬斷12年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

社會熱門新聞

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

北醫驚爆狼醫性侵女病患　律師羞辱式詰問害她尋短

台中公車司機疑休克自撞亡　總公司回應了

即／鄭文燦涉貪2800萬交保　昔日部屬正籌措保釋金

工地男拍性愛片！老闆偷下載慘了

機車切西瓜左轉轎車猛撞　騎士慘死

涉性侵女病患遭訴　醫師竟還在職

按一鍵車牌秒換「AMG-6666」　假車牌氾濫

更多熱門

相關新聞

吃40盤藏壽司！妹子重複抽到「小桃吊飾」想換

吃40盤藏壽司！妹子重複抽到「小桃吊飾」想換

日本超人氣角色「吉伊卡哇」與藏壽司聯名，推出18款限定扭蛋，其中5款吊飾是粉絲最想要的，許多人紛紛前往消費抽獎。一名女子幸運抽到小桃吊飾，但後來又抽到重複的，因此好奇能不能重抽，對此店員也出面解答了。

OL車禍驚見行車記錄器「偷拍」裙底　騎士喊冤

OL車禍驚見行車記錄器「偷拍」裙底　騎士喊冤

新生兒被取名「陳賤妹」　網吃驚

新生兒被取名「陳賤妹」　網吃驚

睡覺流口水要小心！醫曝4大警訊：小心腦中風

睡覺流口水要小心！醫曝4大警訊：小心腦中風

午休3小時！他拿三色豆做彈珠台　網全笑了

午休3小時！他拿三色豆做彈珠台　網全笑了

關鍵字：

周刊王偷拍

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面