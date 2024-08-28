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吃40盤藏壽司！妹子重複抽到「小桃吊飾」想換　前員工解答了

有民眾吃藏壽司扭到2個小桃吊飾，好奇是否可以更換。（示意圖／讀者提供）

▲有民眾吃藏壽司扭到2個小桃吊飾，好奇是否可以更換。（示意圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

日本超人氣角色「吉伊卡哇」與藏壽司聯名，推出18款限定扭蛋，其中5款吊飾是粉絲最想要的，不少人為了收藏，紛紛前去藏壽司消費抽獎。一名女子幸運抽到小桃吊飾，但後來又抽到重複的，因此好奇能不能重抽，對此店員也出面解答了。

原PO在《Dcard》討論區提到，日前和爸媽一起去吃藏壽司，40盤加上2次手機抽獎，總共抽了10次，中了1個紙膠帶和2個小桃吊飾，因為吊飾是一樣的，她本來打算結帳時詢問店員是否可以更換，但因為時間正值中午，客人超多且店員都在忙，為了不想打擾店員，於是直接離開。

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不料原PO在滑社群時，看到有類似案例，「別人發文說可以跟店員說，然後可以重抽」，但因為已經回到家就只好作罷，不過她也好奇，若抽到重複的是否可以換。

藏壽司與吉伊卡哇聯名。（圖／讀者提供）

▲藏壽司與吉伊卡哇聯名。（圖／讀者提供）

貼文一出，引發熱烈討論，網友紛紛建議：「寧願拿2隻重複的吊飾，也不要拚機率最後換成紙膠帶」、「我會怕變紙膠帶」、「拿去臉書社團換，可以保證換到自己最喜歡的」、「可以到藏壽司臉書社團交換喔！」

一名藏壽司前員工透露，1次用餐連續抽到2個相同的扭蛋可以換，但要當下按服務鈴告知才能換，離開了就不行換了，「會拿一個箱子，裡面都是扭蛋，讓你自己抽，抽中什麼就看運氣了」。

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