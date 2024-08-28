新生兒被爸媽取名「陳賤妹」！一票陸續分享：還有李蛤蟆、王狗吊

▲中國一名網友日前在小紅書分享照片，表示到醫院時發現一名新生兒竟然被父母取名為「陳賤妹」，照片曝光後引發熱議。（圖／翻攝微博）



圖文／CTWANT

每個人的名字，往往包含了父母長輩對孩子一生的期許與祝福，因此常聽到有取個名字取了好幾個月都不滿意的故事。不過在中國傳統中，有「替小孩取賤名較好生養」的說法，也因此有些父母會故意替孩子取些奇奇怪怪的名字。中國一名網友日前在小紅書分享照片，表示到醫院時發現一名新生兒竟然被父母取名為「陳賤妹」，照片曝光後引發熱議，不少網友紛紛分享自己看過的奇葩名字，讓人見之莞爾一笑。

在中國傳統中，有一說是替小孩取個「醜名字」可以騙過鬼怪，讓其厭惡而放棄勾魂，使小孩躲過關煞。而給孩子起個「賤名」的話，則有嫌棄之意，表示孩子不受家長待見，這樣山精野怪也就沒有興趣再插手，孩子會比較不容易生病，於是就有了「賤名好養活」的說法。

近日有中國網友在醫院發現，竟然有一名等待接種疫苗的寶寶，被取名叫「陳賤妹」，讓他吃驚不已「怎麼忍心給孩子取這種名字？」、「正常家庭父母有給孩子取這種名字的？」沒想到還有其他網友分享，在醫院的屏幕上，真的可以看見許多奇奇怪怪的名字，於是陸續又有人分享了「李蛤蟆」、「王狗吊」等名字。

中國網友紛紛表示：「跟早前舊社會狗蛋、狗娃子不是一樣嗎？」、「小名吧？」、「以前有起名鐵蛋、鋼柱、狗蛋的，可能家長文化不高，覺得賴名好養活。」

還有網友表示，「以前有些地方報戶口是方言口述，正好遇見政府機關由外地人受理辦證件，比如李蛤蟆，說不定人家真名叫李涵蔓，只是登記的人聽錯了。」

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